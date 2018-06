GF 15 finale, l’ultimo intervento della Pezzopane per Simone non piace

Grande Fratello finale: Stefania Pezzopane questa volta non convince, Simone Coccia delude

Stefania Pezzopane è tornata al Grande Fratello per riprendersi Simone Coccia. Quest’ultimo è riuscito ad arrivare in finale e sebbene sia stato eletto primo finalista di questa edizione, non è riuscito a conquistare la vittoria. Infatti, nelle ultime settimane, l’ormai ex gieffino non è stato ben apprezzato dal pubblico. Ma ecco che arrivano anche le polemiche sull’ultimo intervento della Pezzopane. L’abbiamo vista entrare in studio dopo l’eliminazione di Simone. Attraverso il freeze, è tornata a parlare della sua storia d’amore con Coccia. Il suo discorso ha ancora una volta colpito l’attenzione del pubblico, ma è risultato allo stesso tempo ripetitivo. A detta di molti, Simone ha brillato di luce riflessa all’interno della Casa. Infatti, ricordiamo che con il primo intervento della Pezzopane, Coccia aveva conquistato tutti. La loro storia d’amore è riuscita a commuovere tutti, ma poi all’ex gieffino sarebbe caduta la maschera, secondo gli opinionisti di Mattino 5.

Simone Coccia ha brillato al Grande Fratello solo grazie alla sua storia con Stefania Pezzopane? A Mattino 5 Lory Del Santo lo difende

Stefania Pezzopane entra nel cuore del pubblico, ma il suo discorso questa volta non ha colpito nel segno. Sicuramente la donna è riuscita a dare un messaggio molto importante ma, a detta degli opinionisti di Federica Panicucci, Simone avrebbe dovuto brillare di luce propria. Dunque, l’ultimo suo intervento per molti è stato ripetitivo. In studio tutti si sono emozionati nel vedere la coppia stringersi dopo tanto tempo di lontananza. Ma ecco che qualcuno, nelle parole della Pezzopane e nel suo abbraccio, ha visto un amore materno. Lory Del Santo ci tiene a difendere la posizione di Coccia. L’opinionista ritiene che Simone sia stato un bel personaggio di questa edizione, al contrario di ciò che pensano altri presenti in studio a Mattino 5.

GF 15 finale: Stefania Pezzopane entra nel cuore del pubblico, ma il suo intervento è ripetitivo

Simone è andato avanti solo per la sua storia d’amore con la Pezzopane? Sicuramente Coccia è riuscito a metterci del suo, ma a detta di molti non avrebbe brillato di luce propria. A confermare questa ipotesi sarebbero proprio i fatti, secondo gli opinionisti. Infatti, ricordiamo che è stato eletto primo finalista, ma poco dopo è stato duramente giudicato dal pubblico, che ha trovato scorretti alcuni suoi atteggiamenti con gli altri concorrenti.