GF 15, Aida Nizar attacca Nina Moric: Luigi Favoloso la difende

Luigi Favoloso e Nina Moric dentro e fuori la Casa del Grande Fratello continuano a far discutere. Stasera, nello specifico, ad aver avuto qualcosa da ridire sulla loro storia è stata proprio Aida Nizar. Quest’ultima, infatti, ha attaccato senza mezzi termini la Moric, a tal punto da spingere Favoloso ad intervenire. Nessuna discussione accesa o lite, ma solo uno scambio di opinioni. Ad onor del vero, però, probabilmente le intenzioni di Aida non erano quelle di far polemica anzi, la concorrente a suo modo voleva solo prendere le parti di Favoloso, senza tuttavia essere capita completamente.

Aida Nizar al Grande Fratello parla di Nina Moric: “Quando tu stai male tu non hai voglia di scrivere su Instagram”

Aida Nizar, in merito alle foto e ai messaggi di Nina mostrate dalla d’Urso durante la diretta di lunedì sera, sembrerebbe aver le idee chiare. Secondo lei la Moric avrebbe fatto tutto per soldi. Favoloso, però, stasera ad Aida subito precisato una cosa: Nina non ha mai fatto e né farà mai cose del genere per denaro. Prima di tutto perché non ne ha bisogno e cosa più importante, spiega lui, perché a lei le finte paparazzate e gli scoop montati ad arte non sono mai interessati. A tal proposito, però, Aida Nizar ha affermato: “Alle persone famose piace vedersi sui giornali… Quando tu stai male tu non hai voglia di scrivere su Instagram”.