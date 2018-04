GF prima puntata: lo strano gesto di Cecilia e Jeremias Rodriguez

Grande Fratello: la prima puntata non piace a Cecilia e Jeremias Rodriguez? Lo strano gesto sui social

Che tra la famiglia Rodriguez e Barbara d’Urso non corra buon sangue è ormai risaputo. Stasera, però, nello studio in cui fino a qualche mese fa stavano Cecilia e Jeremias Rodriguez è arrivata la conduttrice di Pomeriggio Cinque e Domenica Live.Fin qui, tuttavia, non c’è niente di strano. Un gesto in particolare, però, ha incuriosito sui social gli utenti qualche minuto fa. Si tratta nello specifico di due stories, la prima pubblicata da Cecilia e la seconda da Jeremias (postate entrambe su Instagram a distanza di pochi secondi). La sorella e il fratello di Belen hanno messo delle immagini relative al loro ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, cercando forse di spostare l’attenzione sulla loro edizione (magari a discapito di quella di Barbara d’Urso?).

Grande Fratello 15: Cecilia e Jeremias Rodriguez lanciano una frecciatina sui social e Barbara d’Urso?

Perché Cecilia e Jeremias Rodriguez hanno caricato sui loro profilo le foto della loro esperienza al Grande Fratello Vip? È stato fatto con una precisa intenzione? I due hanno forse voluto mandare un messaggio a Barbara d’Urso mettendo a paragone la loro edizione “Vip” con quella “Nip”? Tutte queste, al momento, rimangono domande a cui è davvero difficile rispondere adesso. Noi non possiamo conoscere le intenzioni di Cecilia e Jeremias Rodriguez ma sta di fatto che, comunque, questa resta una coincidenza abbastanza strana.

Cecilia Rodriguez contro Barbara d’Urso dopo il Grande Fratello Vip: “Ho sentito nei programmi di Barbara D’Urso frasi impronunciabili”

Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip è stata più volte la stessa Cecilia Rodriguez (ed anche il fratello Jeremias) a prendere le distanze dai programmi di Barbara d’Urso. “Quando sono uscita dalla Casa ho sentito nei programmi di Barbara D’Urso frasi impronunciabili, devastanti” ha infatti dichiarato Cecilia in un’intervista rilasciata a Chi “Frasi che offendono non solo me, ma tutte le donne. Ho subito violenza verbale, una violenza che fa male, per la quale ogni donna si dovrebbe sentire indignata. Mia madre ha sofferto, mia sorella anche”.