Grande Fratello: Veronica Satti nasconde un telefono? La frase che insospettisce i telespettatori

Striscia la notizia potrebbe avere altro caso di cui occuparsi dopo lo scandalo canna – gate scoppiato all’Isola dei Famosi. Questa volta, nello specifico, si tratta di un altro reality: il Grande Fratello Nip 2018. Alcuni fan della trasmissione, infatti, non hanno potuto fare a meno di notare una frase detta in queste ore da Veronica Satti. La figlia di Bobby Solo avrebbe difatti parlato con gli altri concorrenti menzionando la parola “telefono”. La cosa, ovviamente, non è passata inosservata e, nel giro di pochi minuti, tantissimi sono stati i siti che hanno riportato la notizia (con annesso video allegato dove è possibile ascoltare quanto detto dalla Satti).

Grande Fratello, i ragazzi nascondo un cellulare in Casa? Il video incriminato

Nello spezzone di audio pubblicato sui social è possibile ascoltare quella che sembrerebbe essere proprio Veronica Satti mentre pronuncia la seguente frase: “Dopo te lo faccio vedere al telefono”. Essendo i ragazzi reclusi senza possibilità di avere contatti con l’esterno molti si sono chiesti a cosa, di fatto, la figlia di Bobby Solo si riferisse. È possibile, ad onor del vero, che quello della ragazza sia stato solo un lapsus e che nulla si segreto stiano cercando di tenere nascosto autori e produzione del GF. Questo, però, non ha impedito agli utenti di porgersi alcune domande. A queste, prima o poi, risponderà Barbara d’Urso?

Grande Fratello: Barbara d’Urso risponderà a chi crede che in Casa ci sia un telefonino nascosto?

Come gestirà Barbara d’Urso questa fuga di notizie? La conduttrice del Grande Fratello affronterà l’argomento oppure aspetterà che siano altri a farlo (magari quelli di Striscia)? La redazione del TG satirico di Antonio Ricci ha più volte dimostrato con il canna – gate di non conoscere difficoltà e di essere in grado di andare sempre dritto per la propria strada quando si tratta di possibili scandali. Sarà così anche questa volta? Staremo a vedere.