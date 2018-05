Grande Fratello 15: il messaggio di Veronica Satti per il padre Bobby Solo

A poche puntate dalla fine di questa edizione del Grande Fratello Veronica Satti torna a parlare del padre Bobby Solo. Come mostrato oggi durante il day time, infatti, la gieffina si è chiesta in queste ore se il cantante ha cambiato idea sul suo conto. Come molti già sanno, infatti, Veronica e il padre non hanno un buon rapporto. A decidere di tagliare i ponti con la figlia sembrerebbe essere stato proprio Bobby Solo che, tuttavia, recentemente si è detto pronto a rivedere Veronica dopo il GF (ma lontano dalle telecamere).

Veronica Satti al Grande Fratello, il pensiero per Bobby Solo: “Farò dei passi verso di lui”

Il periodo di reclusione al Grande Fratello ha permesso a Veronica di riflettere molto su quello che oggi è il sentimento che la lega al padre. Con Bobby Solo lei è sicuramente intenzionata a recuperare i rapporti dopo il reality, ma adesso ha una nuova consapevolezza. “Non posso fare più la bambina che vuole il papà” ha infatti dichiarato Veronica in un confessionale “Ma devo fare la donna che si avvicina a suo padre”. Bobby Solo? “Farò dei passi verso di lui” ha poi aggiunto la concorrente del GF. Al cantante poi Veronica ha lanciato un chiaro messaggio: “Io sono qui, in qualsiasi momento”.

Grande Fratello, Veronica Satti a Bobby Solo: “Non voglio niente, solo un momento per noi due”

In confessionale Veronica Satti sempre rivolgendosi al padre ha affermato: “Non ti chiedo spiegazioni, non voglio niente, solo un momento per noi due”. Bobby Solo avrà ascoltato le parole della figlia? Come avrà reagito? Ma soprattutto, è ancora disposto a incontrare Veronica dopo la fine del Grande Fratello? Per scoprirlo, ovviamente, non ci resta che aspettare l’uscita della concorrente dal reality e vedere come si evolveranno le cose.