GF news, Mariana e Simone: imbarazzo per un assorbente

Mariana Falace lascia un assorbente sporco nel bagno del GF 15: Simone Coccia chiama tutte all’appello

Nuovo incidente nella Casa del Grande Fratello condotto da Barbara d’Urso. Questa volta non è colpa di Aida Nizar. A quanto pare, nel bagno è stato trovato nuovamente qualcosa di storto. Per fortuna, niente vomito. Simone Coccia ha chiamato all’appello tutte le donne, facendole recare nella toilette per capire cosa fosse l’oggetto trovato dentro il lavandino. La prima ad entrare e a controllare il tutto è stata Veronica. La figlia di Bobby Solo non ha potuto fare a meno di restare stupefatta di fronte a ciò che ha visto. In ogni caso, la colpevole non si è nascosta dietro a nessuna bugia. Ad aver commesso il tutto è stata la giovanissima e bellissima Mariana. Quella dell’inquilina della Casa di Cinecittà è stata solo una grande svista.

Grande Fratello 2018: piccola svista per Mariana Falace, Simone Coccia la perdona

La Falace ha dimenticato per distrazione il suo assorbente dentro il lavandino del bagno. La ragazza si è scusata per tale errore e ha anche mostrato un certo imbarazzo. Quello di Mariana non voleva essere assolutamente un gesto di non educazione. Nessuno dei concorrenti si è arrabbiato e Simone Coccia non ha fatto alcun tipo di storia. Il tutto si è concluso con alcune ironiche battute di Luigi Favoloso nei confronti del fidanzato di Stefania Pezzopane. La bella bionda è rimasta molto dispiaciuta per l’errore commesso e ha chiesto umilmente scusa, senza cercare inutili scuse.

News GF: Mariana chiede scusa a tutti i suoi coinquilini, in primis a Simone

L’incidente di Mariana non ha reato alcun scompiglio. Il tutto si è risolto in una manciata di secondi. Nessuno dei concorrenti ha attaccato la ragazzo che con moltissima spontaneità ha mostrato molta vergogna per la piccola svista. Tutti sono tornati a giocare e a ridere insieme, lasciandosi i problemi della Casa alle spalle.