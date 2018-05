GF news, Lucia Bramieri piange: Simone la consola, Alessia chiede scusa

Grande Fratello News: Simone Coccia abbraccia Lucia Bramieri che piange, Alessia Prete chiede scusa alla donna

Lucia Bramieri in lacrime al Grande Fratello. È successo dopo l’ultima puntata del reality show condotto da Barbara d’Urso. La nuora del grande Gino Bramieri è rimasta ferita dalle accuse di Mariana e Alessia. Accuse e frecciatine che le due ragazze hanno rivolto di nascosto e che sono venute a galla solo grazie a un filmato della produzione. “Io sono soddisfatta della mia vita”, ha chiarito in un confessionale Lucia, che è stata accusata di essere una fallita e una invidiosa. Commenti che hanno fatto soffrire la Bramieri, che credeva di aver instaurato un buon legame soprattutto con Alessia Prete.

Simone Coccia e Lucia Bramieri si abbracciano al Grande Fratello

A consolare Lucia Bramieri ci ha pensato Simone Coccia, che fin da subito ha instaurato un certo legame con la donna. Soprattutto in virtù di quei messaggi piccanti che si sono scambiati qualche anno fa. Il fidanzato di Stefania Pezzopane ha dato a Lucia un lungo abbraccio e le ha detto che non deve temere nessuno. “Lucia è una grande donna. Ha una certa età, è più grande di tutti noi. Non ha bisogno di consigli, anzi, li deve dare lei a noi. Chi scende a offendere ha bisogno di essere educato”, ha detto poi Coccia in un confessionale lanciando una frecciatina a Mariana e Alessia.

GF news: Alessia Prete chiede scusa a Lucia Bramieri dopo l’eliminazione di Mariana

Qualche ora dopo, Alessia Prete – che nella Casa del Grande Fratello ha iniziato una relazione con Matteo Gentili – si è scusata con Lucia Bramieri. “Zia Lucy volevo chiederti scusa per quello che è accaduto, mi sono vergognata di aver detto quelle cose”, ha ammesso la studentessa. Scuse accettate e pace fatta: tutto è bene quel che finisce bene!