Grande Fratello news, Filippo Contri spiazza i fan: l’ex concorrente del GF fa un tatuaggio dedicato a Lucia

I dubbi di Filippo Contri sulla sua storia d’amore con Lucia Orlando sembrerebbero ormai stati accantonati dall’ex concorrente del GF. Qualche ora fa, inoltre, il gieffino ha postato sul suo profilo Instagram una foto che ha davvero lasciato a bocca aperta i fan della coppia. Filippo, nello specifico, si sarebbe appena fatto un tatuaggio dedicato (forse) alla ragazza conosciuta all’interno del reality. Sul piede adesso Contri porterà per sempre un nuovo tattoo, una scritta, il nome Lucia sulla sua pelle. Ricordiamo però che anche la madre di Filippo si chiama Lucia quindi, fino a quando il diretto interessato non si esprimerà a tal proposito, non possiamo sapere con certezza a chi questa dedica sia rivolta.

Filippo Contri pazzo d’amore per Lucia: l’immagine del tatuaggio postata sui social

Per accompagnare la foto pubblicata su Instagram Filippo Contri non ha usato alcuna parola, ma solo un cuore. Del resto il tatuaggio mostrato ai suoi followers di per sé non ha bisogno di spiegazioni. Che sia questo l’inizio di un grande amore? O forse è solo un abbaglio e si tratta di tutt’altro? Come accennato sopra, infatti, potrebbe essere un tatuaggio che il romano ha deciso di dedicare alla madre. Chissà come reagirà Lucia una volta appresa la notizia. Intanto la concorrente si trova ancora rinchiusa nella Casa del Grande Fratello in attesa della finale. Barbara d’Urso, visti gli ultimi sviluppi, farà entrare Filippo la prossima puntata per fare una sorpresa alla ragazza? Del resto le premesse per una bella dichiarazione d’amore sembrerebbero esserci.

Filippo Contri e Lucia Orlando: dopo la crisi ritrovano l’amore al Grande Fratello

La coppia formata da Lucia Orlando e Filippo Contri, prima dell’uscita di quest’ultimo dal reality, ha dovuto fare i conti con una crisi passeggera. La passione persa, però, l’hanno poi subito ritrovata. Adesso Filippo sembrerebbe essere pronto ad iniziare anche qualcosa di serio fuori dalla Casa con Lucia. La quarta finalista del Grande Fratello sarà della stessa opinione? Staremo a vedere.