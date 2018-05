GF news, Baye Dame non chiede scusa a Aida: Barbara d’Urso furiosa

Grande Fratello news, Baye Dame: Barbara d’Urso contro l’ex gieffino, niente scuse a Aida Nizar

Barbara d’Urso e tutti gli autori del Grande Fratello 2018 hanno dato allo squalificato di questa edizione l’opportunità di entrare in Casa. La nuova puntata del reality-show in onda su Canale 5 è infatti partita col botto. Baye Dame è tornato tra i suoi ex coinquilini. La conduttrice ha fatto sapere a tutto il suo pubblico di aver dato al giovane la possibilità di chiedere scusa per quanto accaduto le scorse settimane. Gli inquilini sono stati freezati e Dame è arrivato. Il giovane ha ringraziato tutti i suoi amici, invitandoli anche a non tenere il muso e a viversi questa esperienza con il sorriso sulle labbra. Ha fatto sapere di stare bene e di sapere di aver sbagliato e di aver giustamente pagato con la squalifica.

Baye Dame e Aida Nizar: Barbara d’Urso contro il ragazzo al GF 15

Pochi attimi prima di salutare tutti ed uscire di nuovo dalla Casa del GF 15, Barbara d’Urso è intervenuta per dire la sua. La presentatrice è rimasta senza parole di fronte al discorso fatto da Baye. La donna era convinta che l’ex concorrente avesse chiesto di entrare per chiedere scusa ad Aida Nizar. Di fronte all’atteggiamento del ragazzo, la padrona di casa non è riuscita a trattenersi. “Mi ha delusa nuovamente.” La donna si aspettava da Dame delle scuse nei confronti della spagnola e basta. In ogni caso, il diretto interessato ha cercato di giustificarsi spiegando di volersi chiarire con la Nizar una volta fuori dal reality-show.

Barbara d’Urso sbotta contro Baye per le scuse mancate ad Aida Nizar al Grande Fratello

Nonostante le spiegazioni di Dame, Barbara non ha comunque cambiato opinione. La conduttrice ha dichiarato che ormai era troppo facile chiedere scusa dopo essere stato ripreso da lei in diretta tv. Aida ha però voluto abbracciare Baye, lasciandosi tutto alle spalle. Alla fine, il giovane è uscito dalla Casa cantando la canzone dell’allegria. La d’Urso è però davvero rimasta a bocca aperta davanti al suo atteggiamento.