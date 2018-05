Grande Fratello news, Alessia Prete si lascia andare in un pianto liberatorio: l’incontro con la madre l’ha turbata

Le ultime ore all’interno della Casa del Grande Fratello non sono state facili per Alessia Prete. La ragazza, infatti, dopo aver incontrato la madre ieri sera è rimasta molto turbata. Le parole e i rimproveri che quest’ultima le avrebbe rivolto in diretta non le sarebbero proprio piaciuti, tant’è che Alessia già stamattina aveva confidato alle amiche di essere rimasta molto delusa da quell’atteggiamento. A distanza di ore dal loro incontro, però, la gieffina pare ancora pensare alla sua famiglia. Dopo essersi guardata alla specchio e aver ripetuto qualcosa tra sé e sé, infatti, Alessia ha poi affermato qualcosa che è sembrato un chiaro messaggio rivolto ai genitori.

Alessia Prete in crisi al Grand Fratello: lo sfogo contro i genitori e il pianto liberatorio

Rimasta da sola in cucina, Alessia Prete si è lasciata andare in un pianto liberatorio. La ragazza, dopo aver ballato con Mariana ed essersi sfogata a passi di danza, ha avuto un momento di crisi, probabilmente dovuto all’incontro con la madre di ieri sera. “Basta poco e le cose cambiano” ha prima sussurrato la concorrente a se stessa. Con lo sguardo dritto rivolto allo specchio poi ha anche aggiunto: “Non avete capito niente di me”. Che sia un messaggio questo rivolto ai suoi genitori? In fondo tutto quello che è accaduto nelle ultime ore farebbe pensare proprio a questo.

Alessia Prete e Matteo Gentili dopo il Grande Fratello: la coppia pensa già al futuro

Forse aver parlato con Fabiana di quelli che sono i suoi progetti per il futuro con Matteo ha portato a galla oggi pomeriggio quelle che sono le paure e le insicurezze di Alessia al riguardo. I due non andranno a convivere una volta usciti dal reality, Alessia tornerà a casa dai suoi e questo, ad oggi, sembrerebbe molto preoccupare la gieffina.