GF, Luigi Favoloso contro tutti per Filippo: la verità sul cane di Contri

Grande Fratello, Luigi Favoloso difende Filippo Contri sui social: le nuove dichiarazioni sul cane del romano

Filippo Contri ha ricevuto una bella tirata di orecchie da Barbara d’Urso. Alcune dichiarazioni del concorrente del Grande Fratello hanno fatto storcere il naso a molti telespettatori. Il romano ha raccontato ai suoi coinquilini il rapporto che lo lega affettivamente al suo cane. In ogni caso, alcuni particolari dettagli non sono piaciuti ai fan del reality-show di Canale 5. Dopo aver rivelato di aver fatto tagliare la coda del suo amico a quattro zampe e di aver usato dei calci per educarlo, il popolo del web si è scagliato contro il giovane, chiedendone addirittura la squalifica immediata. Messo al corrente dalla conduttrice, nel corso della diretta del 22 Maggio 2018, il diretto interessato ha parlato di atteggiamenti e parole simboliche, tant’è che ha dichiarato di non aver mai maltrattato il suo cane. Oggi, in difesa del romano è arrivato anche Luigi Favoloso.

Luigi Favoloso difende e fa il tifo per Filippo al GF: parla l’ex concorrente

Luigi ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto all’interno del confessionale della Casa più spiata d’Italia. Il giovane ha poi commentato il tutto con una didascalia con cui invita tutti a sostenere e mandare in finale Filippo. I due hanno stretto una bellissima amicizia al GF e Favoloso continua a difenderlo anche fuori dalle quattro mura di Cinecittà. Di fronte all’ennesimo commento negativo contro Contri, l’ex gieffino ha deciso di mettere un punto alle polemiche di questi ultimi giorni con una risposta chiara e tonda.

GF 15, Luigi sostiene l’amico Filippo sui social: l’ultimo commento

Su Instagram Favoloso scrive: “Io e Filippo abbiamo parlato mille volte del fatto che entrambi abbiamo un cane che la gente reputa pericoloso. Mi spiace che non si sia capito che Filippo voleva solo intendere che con certe razze bisogna avere polso. Si parlava di gesti simbolici, come il giornale che picchia per terra, ma mettere in dubbio l’amore che Pippo ha per il suo cane è una cosa veramente da idioti. Voi ascoltate e strumentalizzate le parole, io ho visto gli occhi.”