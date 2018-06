GF, Filippo: “Non sono innamorato di Lucia, il reality non è la realtà”

Grande Fratello, Filippo Contri ammette di non essere innamorato di Lucia Orlando

Filippo Contri dopo essere uscito dal Grande Fratello rivela di non essere innamorato di Lucia Orlando. L’ex gieffino risponde a Mattino 5, dichiarando che fuori dal programma la vita è diversa. Il giovane non è convinto del fatto che la loro storia d’amore possa continuare dopo la fine del reality. Infatti, Filippo ci tiene a precisare che dentro la Casa ha visto una luce negli occhi di Lucia, ma potrebbe non vederla fuori. Contri spera che una volta finito il programma ci sia la stessa luca tra lui e la Orlando. Inoltrre, Filippo conferma di aver fatto un tatuaggio importante, dopo essere uscito dalla Casa più spiata d’Italia. Contri ha anche sottolineato che il nome che si è tatuato è Lucia e non corrisponde solo alla Orlando, ma anche alla madre. Oltre ciò, in studio gli ospiti ci tengono ad affermare che questa coppia non è riuscita a entrare nel cuore dei telespettatori. Il pubblico di Canale 5 non ha mai realmente appoggiato Filippo e Lucia. Contri, però, ammette che non è così.

Tra Filippo e Lucia ancora non c’è amore, l’ex gieffino attende la Orlando fuori dalla Casa

Filippo e Lucia continueranno la loro storia d’amore fuori dal programma? Contri questo non lo sa, ma continua a sperarci. Intanto, l’ex gieffino ci tiene anche a rivelare che ogni giorni riceve messaggi di grande affetto da parte del pubblico, che sembrerebbe amare questa coppia. Eppure inizialmente la situazione appariva diversa. Ricordiamo che Patrizia Bonetti, nel corso delle prime puntate, aveva rivelato che Filippo fingeva con Lucia, proprio per superare un televoto. Sappiamo che da sempre le coppie sono molto amate dal pubblico e, secondo Patrizia, Contri avrebbe puntato proprio su questo. Sia Filippo che Lucia avevano negato ciò, lasciando però il dubbio nei telespettatori.

Grande Fratello, l’importante gesto di Filippo per Lucia

“Innamorato è un parolone”, ammette Filippo a Mattino 5. L’ex gieffino dopo aver fatto un tatuaggio scrivendosi Lucia sul piede, non vuole ancora parlare di amore. Contri vuole prima comprendere bene la situazione. Manca poco e finalmente potrà ricongiungersi a Lucia e vivere la loro storia lontano dalle telecamere. Non ci resta che attendere per scoprire se questa relazione durerà oppure no.