GF, Filippo e le frasi sui cani: la D’Urso zittisce il ragazzo

GF, Filippo Contri nel mirino degli animalisti: le frasi sui cani del gieffino fanno arrabbiare Barbara D’Urso

Filippo Contri al Grande Fratello è stato duramente richiamato da Barbara D’Urso. Anche questa settimana sono nate delle polemiche riguardanti i concorrenti della Casa più spiata di Italia. Ancora una volta, la conduttrice è stata costretta a usare un tono forte e duro nei confronti dei gieffini. In particolare, questa volta a dover ascoltare il rimprovero è toccato a Filippo, il quale però non è stato squalificato dal reality come è accaduto a Baye Dame e Luigi Favoloso. Sappiamo ormai bene che quando Barbara si fa vedere dai concorrenti vuol dire che qualcuno ha fatto gravi errori. Contri ha scatenato diverse polemiche fuori, poiché avrebbe dichiarato di riuscire a educare il suo cane usando la forza. Gli animalisti hanno subito fatto sapere di non apprezzare le affermazioni fatte da Filippo nella Casa. Dunque, Barbara non ha potuto fare a meno di rivelare al Contri che tagliare coda e orecchie agli animali è un reato. Il gieffino avrebbe mostrato il suo consenso a questo genere di educazione per i cani.

Barbara D’Urso zittisce Filippo Contri al Grande Fratello entrando in Casa

“Te ne assumi la responsabilità”, ha poi affermato Barbara a Filippo. Quest’ultimo ha cercato di difendersi dalle accuse, non riuscendo però a convincere la conduttrice. Anzi, la D’Urso ha anche consigliato Contri a stare in silenzio: “Peggioreresti solo la situazione”. Inoltre, ha voluto anche sottolineare che il programma non tornerà più a parlare di questo argomento. Detto questo, Barbara chiede a Filippo di non fare più questo tipo affermazioni. Il tono della conduttrice è stato abbastanza duro. Ancora una volta, ci ha tenuto a precisare di non voler appoggiare il cattivo comportamento dei concorrenti. Eppure ogni settimana i telespettatori si ritrovano di fronte a diverse polemiche.

Filippo Contri e le frasi sui cani al Grande Fratello: interviene Malgioglio

Durante la settimana, Cristiano Malgioglio ha mostrato la sua disapprovazione verso le dichiarazioni fatte da Filippo. Il cantante ha affermato, attraverso un post sui social, apertamente di essere contrario a ogni affermazione di Contri sull’eduzione dei cani. Il gieffino non è stato squalificato, ma sicuramente una volta uscito dalla Casa più spiata d’Italia dovrà prendersi le responsabilità delle sue parole.