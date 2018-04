GF, Favoloso difende Baye: Barbara d’Urso lo zittisce

Luigi Favoloso prende le difese di Baye Dame al Grande Fratello 15: Barbara d’Urso perde le staffe

La nuova diretta del Grande Fratello 15 parte col botto. Barbara d’Urso ha deciso di aprire la puntata affrontando la polemica nata sul web e non solo in quest’ultima settimana. Il pubblico del reality-show ha chiesto provvedimenti nei riguardi di alcuni concorrenti a causa degli atteggiamenti avuti nei confronti di Aida Nizar. Più di tutti, è proprio Baye Dame ad aver indignato i fan della trasmissione. A fronte della sgridata della presentatrice, Luigi Favoloso ha chiesto la parola per difendere il suo coinquilino e amico. L’ormai ex fidanzato di Nina Moric pare sia convinto che anche la spagnola abbia avuto dei comportamenti ingiustificabile. Il giovane ha precisato nel dire che Baye non ha usato alcuna violenza fisica nei confronti della donna.

GF 15, Baye Dame: Luigi Favoloso lo difende, Barbara d’Urso non è d’accordo

Luigi ha chiesto scusa se è stato offensivo nei confronti di Aida e delle donne in generale, ma crede di non essere mai stato violento. Favoloso ha poi giustificato il suo atteggiamento rivelando di essere un uomo che porta rispetto a tutti, ma non ai razzisti e agli omofobi, cosa che secondo lui ha dimostrato di essere Aida Nizar. Di fronte alle parole del gieffino, Barbara d’Urso non è certo rimasta in silenzio. La conduttrice ha infatti ribadito di non aver approvato e gradito le immagini andate in onda in questi ultimi giorni. La conduttrice del Grande Fratello è convinta che non ci sia alcuna giustificazione di fronte a determinate azioni e parole.

Barbara d’Urso zittisce Luigi Favoloso: nessuna difesa per Baye Dame al GF

Luigi Favoloso ha chiesto scusa per essere stato offensivo, ma Barbara d’Urso non crede che niente sia giustificabile. La conduttrice continua a non capire e ad essere delusa da tutti, senza nessuno escluso. Gli autori del GF 15 hanno preso duri provvedimenti ed hanno deciso di ascoltare il pubblico e squalificare immediatamente Baye Dame. Aggressione e violenza non devono entrare nella Casa.