GF, Danilo nel mirino: tutti i concorrenti contro Aquino, lite in Casa

Grande Fratello, Alberto e gli altri contro Danilo: lite nella Casa più spiata d’Italia

Serata movimentata per i concorrenti del Grande Fratello 2018. Sembrerebbe proprio che gli avvenimenti della scorsa settimana siano ancora un po’ irrisolti. A quanto pare, alcuni inquilini della Casa più spiata d’Italia non riescono ancora a comprendere a pieno gli atteggiamenti di Danilo. Il romano sembra non convincere la maggior parte delle persone che stanno condividendo con lui questa grande esperienza televisiva. Dopo svariati chiarimenti, Alberto è tornato a parlare e a commentare determinati comportamenti di Aquino. Il bel Tarzan è convinto che il romano neghi sempre l’evidenza e non accetti mai il parere e il giudizio degli altri. Di fronte alle parole del giovane di Mezzetti, anche Simone Coccia, Alessia Prete e Veronica Satti hanno rivelato di essere d’accordo con il ragazzo dai lunghi capelli biondi.

GF 15, Danilo Aquino attaccato da tutti: sarà il prossimo ad uscire?

Secondo tutti, o quasi, Danilo Aquino è uno che odia essere criticato, nonostante sia sempre pronto a giudicare gli altri. Tra i vari concorrenti, Alberto e Alessia sono quelli che più si sono scagliati contro il romano. Secondo la Prete, il giovane è uno che si auto-celebra, cercando di risultare il più simpatico possibile dal pubblico del GF. Per Mezzetti, il suo coinquilino è una persona molto presuntuosa che crede di fare e stare sempre nel giusto, a differenza di chi invece lo circonda. Tarzan crede che i modi di fare del romano siano sempre un po’ troppo inquisitori e che in ogni discussione arriva sempre a negare l’evidenza.

GF, Danilo Aquino sotto accusa: Alberto e Alessia contro il romano

Per molte persone, in primis per Alberto e Alessia, Aquino è uno che gioca molto e che ha sempre pensato e parlato solo di gioco, strategia e nomination. Anche per Veronica, il giovane uomo dovrebbe essere un po’ meno auto-referenziale, perché così facendo dimostra di non essere poi così tanto maturo.Tra tutti, gli unici a non essere intervenuti sono stati Lucia e Filippo.