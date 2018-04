GF, Cristina Plevani vuole tornare in tv: l’inaspettato retroscena

Grande Fratello, Cristina Plevani doveva tornare in casa: spiazzante retroscena

La prima edizione del Grande Fratello fu vinta dalla bella e simpatica Cristina Plevani. La giovane donna riuscì a conquistare il cuore di milioni di italiani. La storia d’amore con Pietro Taricone appassionò moltissimo telespettatori. Ad oggi, la vita della donna è completamente cambiata. A differenza di tanti altri ex concorrenti dei reality-show, la Plevani non è riuscita a sfondare nel mondo dello spettacolo. Nell’intervista rilasciata al settimanale Di Più, la bella ex gieffina ha svelato i motivi per cui crede di non essere mai più apparsa sul piccolo schermo. A grande sorpresa, la diretta interessata racconta anche un particolare e curioso retroscena riguardo il GF 15 condotto da Barbara d’Urso.

Cristina Plevani, la vita dopo il Grande Fratello e l’ultima inaspettata chiamata

Cristina ad oggi fa la bagnina, lavoro che le piace molto e che la mantiene il più possibile attiva. In ogni caso, prima di questo impiego, la vincitrice del primo Grande Fratello ha anche fatto la commessa in un supermercato. Mentre lavorava ancora come cassiera, la donna ha ricevuto un’importantissima telefonata dalla produzione dell’attuale GF. La donna ha infatti accettato di fare il provino per poter provare a rientrare nella Casa più spiata d’Italia. L’idea di rimettersi in gioco le piaceva molto e per questo non ha esitato moltissimo di fronte alla chiamata ricevuta. “L’idea, le dicevo, era di fare entrare alcuni personaggi che erano già stati al reality. Lì per lì ero rimasta interdetta, poi ho deciso di accettare: non ho mai rinnegato di essere ‘nata’ al Grande Fratello e tornarci tanti anni dopo mi allettava parecchio.”

Grande Fratello, Cristina Plevani vuole tornare sul piccolo schermo: ultime dichiarazioni

Cristina Plevani riconosce di aver sempre voluto vivere un po’ troppo defilata rispetto al mondo dello spettacolo e forse anche per questo non è riuscita ad avere il successo che magari avrebbe potuto ottenere. Oggi, però, la Plevani dichiara di sentirsi pronta. “Questa esperienza mi ha fatto capire che sono pronta per quel famoso treno che non presi diciotto anni fa, ma che ora prenderei al volo.”