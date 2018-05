GF, Baye e Angelo hanno fatto l’amore? Sanzio racconta, Dame risponde

Grande Fratello 15, Angelo Sanzio dichiara di aver fatto l’amore con Baye: Dame replica sui social

Del tutto inaspettata la rivelazione di Angelo Sanzio al Grande Fratello 2018. Il Ken italiano ha lasciato i concorrenti e i telespettatori del reality-show a bocca aperta. In un momento di relax, mentre erano tutti seduti intorno alla tavola da pranzo, il giovane romano si è lasciato andare ad una confessione intima e a dir poco sorprendente. Tutto è nato per gioco e proprio per questo la dichiarazione del ragazzo è arrivata in modo del tutto spontanea. In ogni caso, le parole del gieffino sono apparse ironiche, goliardiche e non veriterie alla maggior parte delle persone. Anche se alcuni inquilini della Casa più spiata d’Italia si stanno ancora chiedendo se sia vera o meno il racconto del loro compagno di avventura.

Angelo Sanzio, rapporto intimo con Baye al GF? La verità di Dame

Angelo ha parlato di ‘wurstel’ e di ‘stecca di liquirizia’, accostando il tutto a qualcuno che era nella Casa con loro fino a poche settimane fa. Ovviamente, il pensiero di tutti è andato verso Baye Dame. Non è un segreto che Sanzio e lo squalificato di questa edizione sono entrambi gay. In ogni caso, il racconto del romano è apparso molto ironico e non tutti hanno creduto che sia realmente accaduto qualcosa tra i due. A non comprendere le battute del giovane è stato invece Alberto. Mezzetti ha infatti chiesto spiegazioni agli altri. Dopo le parole del Ken italiano, gli utenti del web sono impazziti.

Baye Dame risponde al racconto di Angelo Sanzio al Grande Fratello 2018

Dopo gli innumerevoli commenti social e le varie critiche, Baye ha risposto ad Angelo attraverso una simpatica storia pubblicata su Instagram. “Ho visto un elefante volare, ditemi che credete anche a questo!” Il tutto accompagnato dall’immagine delle stecche di liquirizia della Haribo. Insomma, le parole dell’ex gieffino sembrano essere indirizzate proprio a ciò che Sanzio ha raccontato e alla reazione che hanno scaturito le sue parole.