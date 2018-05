Matteo Gentili: al Grande Fratello 2018 straccia la busta con le dichiarazioni di Paola Di Benedetto

“Colpo di scena” nella sesta puntata di Grande Fratello 2018. La D’Urso convoca da parte Matteo Gentili e Alessia Prete e chiede loro di prendere una decisione: aprire o no la busta con le ultime dichiarazioni rilasciate da Paola Di Benedetto a Verissimo e quelle che Francesco Monte ha reso note in una intervista pubblicata da un giornale. Gentili sceglie di non aprire la busta, ma fa anche un gesto estremo. La straccia. “Paola – dice il calciatore, concorrente del reality di Canale5 – ha fatto un’intervista dicendo che non devo parlare di lei. Non vedo perché loro adesso devono parlare di me e di lei. Non mi interessa più“.

GF 2018: Matteo Gentili replica a Francesco Monte

Leggendo i titoli su richiesta della conduttrice di GF 2018, Matteo Gentili replica anche alle recenti stoccate di Francesco Monte. Il calciatore dice di non capire perché Monte lo accusa, anche sostenendo di non averlo mai attaccato. Poi, però, Gentili precisa: “Magari si è offeso perché pensavo che il loro non fosse amore vero“. Naturalmente, il calciatore fa riferimento alla love story (già finita…) tra l’ex fidanzata Paola Di Benedetto e Monte in persona.

Matteo Gentili conosce la mamma di Alessia Prete

Intanto, chiuso, almeno per ora, il capitolo Paola Di Benedetto, per Matteo Gentili è già tempo di conoscere una parte della famiglia di Alessia Prete. Lunedì sera, infatti, nella Casa del Grande Fratello è entrata anche Stefania, la mamma di lei. Dopo momenti di leggero imbarazzo, Gentili ha anche dovuto fare i conti con le dichiarazioni-puntura della madre della ragazza. “Amicizia – ha detto la signora Stefania – dovrebbe farla più con mio marito“. A quanto pare il (futuro) suocero di Gentili è geloso della figlia…