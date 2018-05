GF 15: Veronica Satti fa la finta vittima? Le accuse alla figlia di Bobby Solo

Grande Fratello 15, Veronica Satti non convince: i concorrenti accusano la figlia di Bobby Solo di falso vittimismo

Veronica Satti sembrerebbe essere finita al centro delle critiche al Grande Fratello. Alcuni concorrenti della Casa infatti, parlando dell’atteggiamento della figlia di Bobby Solo, hanno dichiarato di essere molto diffidenti nei suoi confronti. A palesare le prime perplessità, come mostrato oggi durante il day time, è stato proprio Simone Coccia. Secondo quest’ultimo, nello specifico, Veronica starebbe cercando in tutti modi di farsi passare per la vittima della situazione, cercando in questo modo di intenerire il pubblico e i concorrenti parlando solo del suo passato problematico con il padre. Tutti hanno dei problemi fuori dal reality, ha poi spiegato il fidanzato della Pezzopane, ma questi non possono essere tirati in ballo sempre al GF.

GF 15, Simone Coccia contro Veronica Satti: Angelo Sanzio e Lucia Bramieri d’accordo con il fidanzato della Pezzopane

“Non devi giocare con i tuoi problemi” ha affermato Simone Coccia parlando di Veronica Satti con Angelo Sanzio e Lucia Bramieri i quai, di tutta risposta, hanno detto di essere totalmente d’accordo con lui. Secondo questi ultimi, infatti, l’atteggiamento da bambina indifesa e la lacrima facile avrebbero in qualche modo avvantaggiato Veronica nel gioco. Come? Gli altri concorrenti, forse perché inteneriti dalla sua storia, tenderebbero sembra a proteggerla e questo, alla fine, non l’ha mai messa a rischio nomination.

Veronica Satti al Grande Fratello: il rapporto difficile con Bobby Solo

Che tra Bobby Solo e Veronica Satti non corra buon sangue ormai è risaputo. Tra i motivi che avrebbero spinto Veronica a partecipare al Grande Fratello, infatti, c’è anche quello di essere accettata nella vita del padre una volta per tutte. Le prime dichiarazioni di Bobby Solo, tuttavia, non avevano lasciato ben sperare. Di recente, però, Bobby Solo si è detto pronto a rivedere la figlia Veronica dopo il GF. Tutto, però, dovrà avvenire lontano dalle telecamere.