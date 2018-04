GF 15, Patrizia sta esagerando con Luigi? I concorrenti si rivelano

Patrizia Bonetti troppo vicina a Luigi Favoloso? Parlano i concorrenti del Grande Fratello 2018

Durante uno degli ultimi day-time del Grande Fratello molti telespettatori si sono resi conto della complicità nata tra Patrizia e Luigi. Il problema è che lui non è single. Ricordiamo che il ragazzo è infatti impegnato con la meravigliosa Nina Moric. La notevole vicinanza tra la Bonetti e Favoloso potrebbe portare a non poco scompiglio all’interno del mondo del gossip. Mentre i fan del reality-show condotto da Barbara d’Urso attendono un qualsiasi colpo di scena e/o passo falso da parte dei diretti interessati, gli altri inquilini della Casa hanno già espresso un loro parere a riguardo. A quanto pare, non tutti gli uomini sembrano apprezzare l’atteggiamento di alcune concorrenti in particolare.

GF 15, i concorrenti della Casa parlano di Patrizia e Luigi: le dichiarazioni inaspettate

Alcuni inquilini della Casa del GF 15 sono convinti che delle ragazze siano un po’ troppo maliziose nei confronti di alcuni uomini. Determinati atteggiamenti andrebbero evitati, soprattutto nei confronti di chi ha qualcuno che l’aspetta fuori. Con l’intervento di Danilo, l’attenzione si è spostata in particolar modo su Patrizia Bonetti e sul rapporto instaurato con Luigi Favoloso. Il romano ha espresso il suo parere a Filippo in poche ma dirette parole: “Comunque il suo comportamento non è giustificabile. Io ti faccio aprire gli occhi.” A quanto pare, anche Contri sembra pensarla allo stesso modo del suo coinquilino. Discorso a parte per Simone Coccia. Il fidanzato di Stefania Pezzopane ha infatti rivelato la sua opinione, completamente opposta rispetto a quella degli altri due.

Grande Fratello, Patrizia esagera con Luigi? Il parere degli altri

Secondo Simone Coccia le cose prenderebbero una brutta piega solo nel momento in cui arrivi un bacio, solo in quel caso si tratterebbe di vero e proprio tradimento. In tutto ciò, la Bonetti e Favoloso continuano a stringere quella che per ora può sembrare anche solo una semplice ed innocente amicizia. In ogni caso, restate sintonizzati perché il colpo di scena è dietro l’angolo.