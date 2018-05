GF 15: Patrizia Bonetti prossima tronista di Uomini e Donne? Lo scoop

Patrizia Bonetti dopo il Grande Fratello tronista di Uomini e Donne? Lo scoop sull’ex gieffina

La sua permanenza all’interno della Casa più spiata d’Italia non è stata lunga eppure Patrizia Bonetti al Grande Fratello è riuscita a far parlare di sé. La sua vicinanza a Luigi Favoloso, fidanzato di Nina Moric, ha di fatto acceso i riflettori su di lei che, una volta abbandonato il gioco, ha comunque ribadito di provare solo un semplice interesse per il ragazzo (ma non amore). Patrizia, quindi, avrebbe voglia di conoscere Favoloso fuori dal reality ma questo, come spiegato da lei in puntata, non vuol dire essere pronta a diventare la sua fidanzata. Stando a quanto riportato nell’ultimo numero di Oggi, inoltre, la gieffina potrebbe essere interessata ad altro adesso. A Luigi Favoloso, infatti, Patrizia sembrerebbe preferire il trono di Uomini e Donne. Sarà lei la prossima tronista?

Patrizia Bonetti a Uomini e Donne: il sogno dell’ex concorrente del Grande Fratello

“Patrizia Bonetti è a caccia di attenzioni: sogna di diventare una star della tv (magari una tronista)” è stato scritto nella rubrica Pillole di Gossip di Oggi. Come si può subito dedurre, dunque, al momento nulla di ufficiale si può dire su una sua possibile e prossima partecipazione al programma di Maria De Filippi. In passato, però, è già successo che ex concorrenti del Grande Fratello venissero scelti per diventare tronisti e troniste a Uomini e Donne. Sarà così anche per Patrizia Bonetti? L’ex di Gianluca Vacchi sarebbe davvero pronta ad archiviare per sempre il capitolo Lugi Favoloso per il trono?

Luigi Favoloso pensa ancora a Nina Moric: i dubbi del concorrente del Grande Fratello dopo l’uscita di Patrizia

Luigi Favoloso, come mostrato ieri durante il day time, non ha comunque smesso di pensare alla Moric al Grande Fratello. Il concorrente, infatti, ha più volte ribadito che è Nina la prima persona che vuole vedere una volta uscito dalla Casa. Su Patrizia, inoltre, lo stesso sembrerebbe avere ora delle riserve.