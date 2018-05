Gf 15, Patrizia Bonetti si fa da parte: “Favoloso deve tornare con Nina”

Patrizia Bonetti dopo il Grande Fratello chiude le porte a Luigi Favoloso

Patrizia Bonetti del Grande Fratello ha deciso di farsi da parte. La ormai ex gieffina a Mattino 5 ha dichiarato che secondo lei Luigi Favoloso dovrebbe tornare a fianco di Nina Moric. Infatti, la giovane ha ammesso che sarebbe contenta di rividerli formare una coppia. Patrizia ha confermato che tra Luigi e la showgirl croata c’erano dei profondi problemi. La Bonetti ha dichiarato di essere stata attirata da Favoloso, il quale ha un carattere molto forte. La sua personalità è riuscita a conquistare Patrizia, che però ora ha deciso di farsi da parte. La Bonetti si è resa conto di non poter certamente inserirsi in una storia così importante come quella che c’è da anni tra Favoloso e Nina. A Mattino 5, l’ex gieffina non è apparsa per nulla delusa dal comportamento di Luigi, che le aveva fatto qualche piccola promessa. Patrizia ha ben compreso come stanno le cose e ora continuerà la sua vita normalmente e tra lei e Favoloso non ci sarà mai una storia d’amore.

Patrizia Bonetti ha tolto, dunque, ogni dubbio: tra lei e Favoloso non ci potrà mai essere niente. L’ex gieffina sa bene che tra Luigi e Nina c’è un amore molto forte. Infatti, non appena il giovane ha incontrato la showgirl nella Casa ha subito capito di voler stare inseime a lei. Per questo, Patrizia ora si fa da parte. Secondo Patrizia, è giusto che Favoloso stia accanto alla Moric. Quest’ultima ha bisogno di qualcuno che le stia vicino e l’aiuti a superare questo periodo così difficile. Così, i telespettatori che tanto avevano appoggiato la possibile nascita di una storia d’amore tra Patrizia e Favoloso può mettersi l’anima in pace.

Favoloso è tornato insieme a Nina? Ancora da nessuno dei due è arrivata conferma di ciò. Probabilmente Luigi tenterà ancora di stare vicino alla Moric, la quale è risultata più che mai una donna molto fragile. Proprio per questo motivo, Patrizia ha scelto di lasciare libero Luigi dopo i loro avvicinamenti nella Casa più spiata d’Italia.