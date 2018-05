GF 15, Matteo Gentili in lacrime: il pensiero del padre che lo turba

Grande Fratello 15, Matteo Gentili in crisi: nella Casa si sfoga con Alessia parlando del padre

Un momento molto emozionante ha unito Matteo Gentili e Alessia Prete al Grande Fratello in queste ore. L’ex fidanzato di Paola Di Benedetto, infatti, che nella Casa si è sempre mostrato molto allegro e sorridente, si è fatto travolgere per un po’ dalla malinconia. A farlo piangere, nello specifico, sarebbe stato il suo rapporto fuori con il padre. Matteo Gentili ha detto di essere molto legato ai suoi genitori. Se lui è diventato l’uomo che è oggi, ha spiegato il concorrente ad Alessia, lo deve infatti solo a loro. Ma allora cosa lo rende così triste?

Matteo Gentili al Grande Fratello parla del rapporto difficile col padre: “Spero di averlo reso un minimo orgoglioso”

Matteo Gentili a suo padre vuole molto bene ma questo, in passato, non gli ha certo evitato di discutere con lui. Il calciatore, infatti, in un lungo sfogo con Alessia ha confidato a quest’ultima di stare pensando molto a suo padre nella Casa in questi giorni. Il motivo? “Anche se a volte ha dei modi un po’ bruschi vorrei solo che fosse orgoglioso e che lunedì fosse qua” ha spiegato Gentili. Un pensiero che il concorrente del GF ha anche ribadito poi in confessionale dicendo: “Spero di averlo reso un minimo orgoglioso”. Le lacrime del calciatore hanno anche commosso Alessia Prete che, in giardino,,si è subito apprestata a consolarlo.

