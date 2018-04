GF 15, Matteo Gentili contro Paola Di Benedetto: duro attacco alla sua ex

Grande Fratello 15, Paola Di Benedetto fortemente criticata dal suo ex: il duro sfogo di Matteo Gentili

Con l’ingresso di Matteo Gentili al Grande Fratello i riflettori su Paola Di Benedetto e Francesco Monte si sono riaccesi. L’ex di Madre Natura oggi però, come mostrato durante il day time, si è lasciato andare in un lungo sfogo avente come argomento principale proprio la sua precedente relazione con Paola. Della Di Benedetto, infatti, Matteo adesso sembrerebbe non avere più una bella opinione. Quella che lui credeva essere la donna della sua vita, stando a quanto dichiarato dal calciatore, all’Isola ha avuto un comportamento che molto infatti l’avrebbe deluso.

Matteo Gentili, frecciatina a Paola Di Benedetto al Grande Fratello: “Pensavo fosse la donna della mia vita”

È vero, Matteo Gentili e Paola Di Benedetto si erano lasciati prima dell’arrivo di quest’ultima all’Isola dei Famosi. La rottura, spiega Matteo, era tuttavia arrivata dopo 4 anni di relazione e vedere la sua ex mettersi con Francesco Monte 15 giorno dopo l’inizio del reality lo avrebbe fatto stare veramente male. “Io pensavo che fosse la donna della mia vita… si è rivelata un’altra persona” ha confidato Matteo a Patrizia in giardino. Lo stesso, poi, ha anche aggiunto: “Sono stato male, ho sofferto, ma penso di meritare qualcosina di meglio” .

Matteo Gentili parla di Paola Di Benedetto al GF: il duro attacco alla sua ex nella Casa

Matteo Gentili, nella Casa più spiata d’Italia, non ha di certo risparmiato critiche e commenti negativi a Paola Di Benedetto. Secondo il gieffino anche adesso che l’ex naufraga sta insieme a Francesco Monte non si sarebbe comportata bene con lui. “Non capisco tutta questa cattiveria e questa superficialità che ha nei miei confronti” ha infatti raccontato Matteo riferendosi alle dichiarazioni rilasciate dalla sua ex recentemente. Chissà se le stesse cose stasera, in diretta, verranno palesate dal ragazzo o se, invece, i due riusciranno (finalmente) a seppellire l’ascia di guerra.