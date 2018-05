Grande Fratello, Mariana disperata dopo il confronto con Patrizia Bonetti: lo sfogo post puntata

L’incontro – scontro tra Mariana e Patrizia avvenuto ieri sera è stato sicuramente uno dei momenti più tesi della quarta puntata del GF 15. La Bonetti, infatti, carica e senza peli sulla lingua ha fortemente criticato la concorrente rimasta in Casa, non risparmiando a quest’ultima insulti e accuse pesanti. Il motivo? Come tutti probabilmente già sanno, quello che non è piaciuto all’ex di Gianluca Vacchi sarebbe stato proprio l’atteggiamento avuto da Mariana nei suoi confronti prima e dopo la sua uscita dal Grande Fratello. La nomination fatta alla sue spalle e la vicinanza a Luigi Favoloso l’hanno molto infastidita, tanto da spingerla a scagliarsi duramente contro Mariana durante la diretta di ieri.

Mariana fortemente provata per l’incontro avvenuto Patrizia Bonetti: il pianto disperato dopo la puntata

Agli insulti ricevuti da Patrizia ieri sera Mariana in diretta ha reagito rispondendo con freddezza e senza scomporsi. Lo stesso autocontrollo, però, la concorrente non è riuscita a mantenerlo dopo la puntata. Come mostrato infatti oggi durante il day time, la gieffina dopo si è lasciata andare in confessionale in lungo pianto disperato. Quello che adesso sembrerebbe preoccupare molto Mariana è l’immagine che di lei è riuscita a far passare ieri la Bonetti. “Mi ha riempito di parole ma la mia famiglia che deve pensare a casa?” ha infatti poi affermato la concorrente piangendo.

“Questo è un gioco, ho deciso di giocare anche’io ma tu sei una persona schifosa” ha esordito dicendo Patrizia Bonetti ieri sera al GF rivolgendosi a Mariana. L’ex concorrente del Grande Fratello, inoltre, rincarando la dose poi ha anche aggiunto: “Ti ha visto tutta Italia, tutti sanno quello che hai fatto… sei una persona disgustosa… Non sono io la gatta morta che si struscia a Luigi”.