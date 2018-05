GF 15, Mariana Falace incontra Nina Moric: le sue parole dopo la puntata

Grande Fratello 15, Mariana Falace e Nina Moric si incontrano: il gesto che spiazza il pubblico da casa

Nina Moric ieri sera al Grande Fratello ha avuto modo di incontrare finalmente quelle che, nella Casa, erano state le sue principali rivali in amore. Negli studi Mediaset, infatti, insieme a Luigi Favoloso c’erano anche Patrizia Bonetti e Mariana Falace, due ragazze che molto si erano avvicinate al suo fidanzato durante il reality. Prima di uscire, però, Nina ha rivolto le sue attenzioni soltanto ad una delle due, ovvero a Mariana. Cosa di preciso abbia detto alla Falace non si è ben capito, ma l’abbraccio che Nina ha dato alla concorrente del GF però lo hanno visto tutti. Un gesto questo che, di fatto, ha spiazzato il pubblico da casa. Mentre in studio infatti si insinuava che tra Mariana e Favoloso ci fosse stato un bacio la Moric, al contrario delle aspettative, ha dimostrato di non covare nessun rancore nei confronti della ragazza.

GF 15, Mariana Falace commenta l’incontro con Nina Moric: il messaggio pubblicato sui social dopo la puntata

Ad aver apprezzato tantissimo il gesto di Nina Moric è stata la stessa Mariana. La Falace, infatti, dopo l’incontro con la showgirl ha pubblicato un messaggio sui social dove si diceva entusiasta dell’accaduto. “L’abbraccio di Nina una delle mie rivincite” ha scritto la gieffina su Instagram stories “Le sue parole saranno preziose per me”. Mariana Falace si è dovuta difendere da tanti attacchi da quando è uscita dal Grande Fratello ma questa volta, stando a quanto scritto, pare che si sia potuta levare qualche soddisfazione al riguardo.

Nina Moric ospite al Grande Fratello: le parole contro il cyberbullismo

Al Grande Fratello ieri sera Nina Moric ha avuto anche modo di difendersi da chi, sul web, le ha lanciato pesanti accuse questa settimana. Dopo il confronto con Luigi Favoloso, infatti, era stata presa di mira sui social per via del suo aspetto e per l’eccessiva magrezza. Ai bulli e alle persone che l’hanno insultata Nina allora ha detto: “Fatevi un esame di coscienza un giorno i vostri figli potrebbero subire la stessa cosa”.