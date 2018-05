Gf 15, Malgioglio furioso con Filippo: “Con i cani non si usa la violenza”

Gf 15, Cristiano Malgioglio furioso con Filippo Contri: il cantante si sfoga su Instagram

Cristiano Malgioglio è furioso con Filippo Contri del Grande Fratello. Negli ultimi giorni circola sul web il video in cui il gieffino rivela ai suoi compagni di avventura come preferisce educare il suo cane. Le sue parole non sono state per nulla apprezzate dagli amanti deli animali, che hanno subito condannato le sue dichiarazioni. Ora anche l’opinionista ha scelto di dire la sua su Instagram. Malgioglio, questa volta, non ci sta e rivela di essere profondamente turbato da ciò che è stato detto da Filippo. Cristiano precisa che per educare i cani non bisogna usare dei metodi violenti. Infatti, vi sono delle persone che lavorano proprio per aiutare gli animali a comportarsi nel migliore dei modi. Malgioglio, inoltre, dichiara di essere anche deluso del comportamenti degli altri gieffini, che hanno ascoltato il discorso di Filippo senza bloccarlo. Dunque, i concorrenti di questa nuova edizione stanno continuano a deludere non solo i telespettatori, ma anche coloro che lavorano per loro.

Malgioglio dà un consiglio a Filippo Contri al Grande Fratello

Malgioglio, con il suo post, ha scelto di rivelare: “Sono un animalista di natura e amo ogni tipo di animale anche quelli di sangue freddo. Sono un uomo molto sensibile per qualsiasi tipo di violenza.” Non solo, Cristiano parla direttamente al concorrente, a cui consiglia: “Per educare gli animali caro Filippo non bisogna usare dei metodi violenti”. Dopo aver detto la sua su quanto ha rivelato Filippo negli ultimi giorni sull’educazione del suo cane, Malgioglio ci tiene anche a difendere Barbara D’Urso, che nell’ultimo periodo è attaccata dai telespettatori per quanto sta accadendo nella Casa più spiata d’Italia. Il cantante chiede a tutti di smetterla con questo accanimento nei confronti della conduttrice.

Grande Fratello 15, Cristiano Malgioglio difende Barbara D’Urso

Secondo Malgioglio se accadono determinati casi nel reality non è colpa della D’Urso, bensì degli stessi concorrenti. In questo caso, il cantante ci tiene a precisare che all’estero i programmi sono “più che terribili”. Intanto, le polemiche su questa nuova edizione non si placano. Dopo la squalifica di Baye Dame e di Luigi Favoloso, i telespettatori continuano a lamentarsi dell’atteggiamenti di questi concorrenti.