GF 15, Malgioglio contro Danilo Aquino: “Deve uscire immediatamente”

Danilo Aquino via da Grande Fratello 15? Le parole di Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio attacca Danilo Aquino, uno dei concorrenti rinchiusi nella Casa di Grande Fratello 15. L’opinionista di GF 2018 commenta così l’ultima polemica riguardante il ragazzo romano arruolato nel cast del programma di Canale5. Queste le dichiarazioni rilasciate da “Malgy” a Spy: “Quello che ho letto – dice il cantautore, intervistato – mi ha fatto venire i brividi. Sembra il ragazzo della porta accanto, ma scrive cose orribili. Se è tutto vero per me deve uscire immediatamente“. Nell’intervista rilasciata al settimanale di gossip, il cantante fornisce anche alcune anticipazioni su quello che succederà nel secondo appuntamento col reality: “Vi anticipo – fa sapere Malgioglio – che nella prossima puntata non ci saranno scuse. Lui è l’uomo che attaccherò completamente“. Secondo quanto riportato dai vari media, sul profilo Facebook di Danilo Aquino sarebbero state pubblicate e poi rimosse delle frasi ritenute omofobe e razziste. Intanto, sul racconto dei concorrenti fatto dalla TV è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli che in un tweet ha così commentato: “(…) Ci sarebbe da interrogarsi sul perché nei reality siano date possibilità quasi smpre e solo a ignoranti, cretine, gente torbida, avanzi di galera o personaggi da triste circo di periferia“.

Eppure conosco tanta gente perbene, anche con ruoli marginali nello showbiz. Ci sarebbe da interrogarsi sul perché nei reality siano date possibilità quasi sempre e solo a ignoranti, cretine, gente torbida, avanzi di galera o personaggi da triste circo di periferia. — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) April 18, 2018

GF 15, Cristiano Malgioglio attacca altri due concorrenti: Aida Nizar e Simone Coccia Colaiuta

Oltre a Danilo Aquino, nell’intervista Cristiano Malgioglio attacca altri due concorrenti di GF 15: Aida Nizar e Simone Coccia Colaiuta. La showgirl spagnola viene da lui definita “un’esaltata” che “non è certo famosa come dice“. Dell’ex spogliarellista, invece, l’opinionista ne parla dicendo che è “uno che si vanta di aver avuto 2000 donne, come se fossero fazzolettini di carta da usare e buttare“.

Al GF 2018 Malgioglio è un opinionista “libero”

Insomma, sembra proprio che anche nella seconda puntata di Grande Fratello 2018 l’opinionista “libero” Cristiano Malgioglio non le manderà a dire. A spiegare il motivo è lui stesso nella recente “chiacchierata” in uscita su Spy da domani, 20 aprile: “Sono libero di fare e dire ciò che penso. La mia vita non è fare l’opinionista, anzi detesto questo ruolo. Qui voglio essere vero, avere “le palle”, il coraggio. Non nascondermi mai. Se qualcosa dovesse non andarmi bene, scatenerei l’inferno“. Queste le parole di “Malgy”.