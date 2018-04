GF 15: la madre di Veronica entra in Casa? La proposta di Barbara d’Urso 

Grande Fratello 15: la madre di Veronica Satti entra in Casa? La proposta a Domenica Live

Ospite oggi a Domenica Live c’era la mamma di Veronica Satti, ex compagna di Bobby Solo. Invitata da Barbara d’Urso la signora si è presentata in studio per prendere le difese della figlia. Gli attacchi fatte da Bobby Solo in questi giorni molto l’avrebbero ferita, ma quello che la preoccupa di più adesso, di fatto, è la reazione che potrebbe avere la figlia domani sera. Barbara infatti le ha detto che è intenzione del Grande Fratello portare a conoscenza di Veronica le dichiarazioni fatte dal padre in questi giorni. La conduttrice di Domenica Live però, dopo aver visto la madre di Veronica in pensiero, ha poi fatto a quest’ultima una proposta: se fosse necessario, sarebbe disposta ad entrare al Grande Fratello per tranquillizzare la ragazza? La risposta della madre di Veronica è stata immediata: “Per mia figlia farei qualsiasi cosa”.

Veronica Satti, la mamma a Domenica Live: “Ma che uomo sei?”

Sui rapporti attuali tra lei, la figlia e Bobby Solo la mamma di Veronica tanto ha detto a Domenica Live. La signora, inoltre, ha anche aperto una piccola finestra sul suo passato. L’ex compagna del cantante, infatti, ha ribadito di non avere avuto mai grandi pretese economiche e di non aver mai messo alle strette Bobby Solo. Ricordando inoltre i tempi in cui il suo ex aveva messo in dubbio la paternità di Veronica la signora ha detto retoricamente: “Ma che uomo sei?”. La questione, come anticipato, pare che domani sera al Grande Fratello verrà portata a conoscenza anche di Veronica che, se dovesse prendere male la cosa, avrà la possibilità di passare del tempo con la madre all’interno della Casa.

Veronica Satti al GF 15, la madre la difende a Domenica Live: i rapporti con Bobby Solo

L’ingresso di Veronica Satti al GF 15 ha, di fatto, puntato i riflettori ancora una volta su Bobby Solo. I rapporti con l’ex compagna e con la figlia non sono mai stati dei migliori e adesso, con il Grande Fratello, le cose non sembrano destinate a migliorare.