GF 15, Luigi Favoloso avrebbe picchiato Alberto: Aida senza parole

Grande Fratello 15: la confessione di Alberto su Luigi Favoloso che spiazza Aida Nizar

Una pesantissima accusa sarebbe stata mossa oggi da Alberto nei confronti di Luigi Favoloso. Tarzan, infatti, parlando con Aida avrebbe confessato a quest’ultima di essere stato picchiato dal fidanzato della Moric la sera dell’ingresso della Nizar in Casa. Il primo a riportare l’accaduto è stato oggi il sito di trashitaliano.it. Nel giro di pochi minuti, inoltre, la notizia ha fatto il giro del web scatenando letteralmente le critiche degli utenti sui social. Al momento nessun immagine o video sarebbero saltati fuori a confermare la versione di Alberto. La clip della conversazione avvenuta tra Tarzan e la Nizar, invece, è già rimbalzata da un profilo all’altro su internet senza sosta.

GF 15, rissa nel cuore della notte? Luigi Favoloso avrebbe picchiato Alberto

Alberto ad Aida Nizar avrebbe raccontato di essere stato aggredito da Luigi Favoloso con calci e graffi prima di andare a dormire (quindi durante la notte). Aida Nizar, di contro, ascoltando il concorrente è rimasta a bocca aperta e, incredula e spiazzata, si è limitata a dire: “Ma davanti a me mai”. I telespettatori che sul web seguono e commentano il Grande Fratello, intanto, sembrerebbero aver già deciso da che parte stare. I post e i commenti nei confronti di Luigi Favoloso, infatti, nella maggior parte dei casi non risparmiano critiche negative a quest’ultimo.

Luigi Favoloso fortemente criticato al Grande Fratello: il pubblico da casa lo vuole fuori

Dopo Baye Dame il pubblico da casa chiede adesso la squalifica dal reality anche di Luigi Favoloso. Ancora prima delle accuse di Alberto, infatti, molti non avrebbero particolarmente gradito l’atteggiamento di quest’ultimo nei confronti di Aida Nizar, presa in giro spesso dal fidanzato di Nina Moric in diverse occasioni. L’elemento scatenante, nello specifico, sarebbe stato il furto dell’agenda della Nizar da parte di Favoloso, considerato l’ennesimo attacco gratuito nei confronti della spagnola.