GF 15, Lucia e Filippo dopo la rottura: rivelazioni notturne e lacrime

Grande Fratello, Lucia e Filippo di nuovo vicini dopo la rottura: il chiarimento notturno e le lacrime

La prima coppia nata al Grande Fratello 2018 sembra essere già scoppiata. Lucia e Filippo si sono resi conti che forse la loro relazione non poteva proseguire, né dentro la Casa più spiata d’italia né fuori. Nonostante i dubbi siano arrivati soprattutto da parte di lei, a chiarire una volta per tutte la situazione e a mettere un punto fermo è stato il bellissimo romano. Il giovane Contri ha infatti deciso di prendere in disparte la sua fidanzata e dare sfogo a tutte le sue sensazioni. Tutto sembrava essersi concluso nel migliore dei modi e senza alcun tipo di rabbia e/o rancore. Passate alcune ore, la bella Orlando ha iniziato a stare male e a pensare in continuazione ai bei momenti trascorsi insieme al suo coinquilino.

Lucia torna a parlare con Filippo al GF 15: lacrime e dubbi nella notte

Lucia Orlando si è sfogata con i suoi più cari amici, Danilo e Veronica. I due hanno cercato di far tornare il sorriso sulle labbra della loro cara, ma a quanto pare non è servito a nulla. La gieffina ha ammesso di essersi tolta un peso dopo il discorso di Filippo ma, nonostante ciò, non sa più cosa prova e cosa ha provato per il ragazzo. La ragazza è piena di dubbi, ma è comunque convinta di non aver fatto nulla di male nei confronti di Contri. Alla fine, per potersi liberare da ogni brutto pensiero, la concorrente del Grande Fratello ha deciso di avere un nuovo confronto con quello che fino a poche ore fa era il suo fidanzato.

GF 15, Filippo e Lucia: le importanti dichiarazioni della Orlando

La Orlando non ce l’ha fatta a far finta di niente e ha voluto un nuovo confronto con Filippo. I due si sono parlati a lungo e il ragazzo ha capito che la cosa giusta da fare era allontanarsi, soprattutto dopo aver compreso che in realtà era l’unico ad essere convinto della loro relazione d’amore. In ogni caso, Contri non è arrabbiato, ma solo dispiaciuto. Il romano sa che determinati dubbi di Lucia possono essere sciolti solo con il tempo e solo da lei stessa. E mentre lei ha dichiarato che farebbe l’amore con lui, il giovane ha ammesso che il sentimento provato per lei non si cancella.