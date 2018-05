Grande Fratello 15, Jonathan contro Luigi Favoloso e Baye Dame: l’opinione dell’ex gieffino

Jonathan Kashanian, sia al GF che all’Isola dei Famosi, si è sempre distinto in TV per la sua parlantina. Chiamato oggi ad intervenire a Non succederà più, programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli in onda su Radio Radio, l’ex gieffino ha espresso la sua opinione su quelli che sono stati gli episodi più chiacchierati di questa edizione del Grande Fratello. A Jonathan, in particolare, è stato chiesto di parlare di Luigi Favoloso e di Baye Dame, i due concorrenti che più hanno fatto discutere in questi giorni. Pur avendo seguito poco il GF a causa degli impegni lavorativi Jonathan ha dichiarato di aver letto di loro sui blog e i siti di notizie. Questo, ha spiegato lui, gli ha permesso di farsi un’idea su entrambi, sui quali, per motivi diversi, ha avuto qualcosa da ridire oggi.

Jonathan Kashanian: Luigi Favoloso? “Come si fa quando sei innamorato ad andare al Grande Fratello?”

Cosa abbia spinto Luigi Favoloso a comportarsi in un certo modo nei confronti di Nina Moric Jonathan non lo può sapere. Quello che sa, però, è ciò che avrebbe fatto lui al posto del concorrente del GF 15. “Ma come si fa quando sei fidanzato, felice e innamorato ad andare al Grande Fratello?” ha domandato retoricamente l’ex naufrago “Io non andrei mai al Grande Fratello”. Il motivo? “Io se avessi una cosa così bella nella mia vita la difenderei con i piedi e con le unghie” ha risposto Jonathan al sentimento che ha legato fino ad ora Favoloso e Nina Moric fuori dalla Casa. Lo stesso poi ha però anche ribadito di non conoscere personalmente i due. I motivi che potrebbero aver spinto Luigi ad allontanarsi dalla sua fidanza, quindi, potrebbero essere tanti. “Magari il rapporto non andava già bene prima e magari lui ha preso la palla al balzo” ha difatti ribadito a tal proposito Jonathan.

Baye Dame eliminato dal Grande Fratello, Jonathan non ha dubbi: “Doveva essere punito”

A Jonathan è stato chiesto inoltre di commentare anche l’eliminazione di Baye Dame. Cosa pensa lui della lite fuorisa con Aida Nizar ? Su questo l’ex vincitore del GF è stato chiaro: “Se entri al Grande Fratello che hai detto di aver sofferto in passato e di essere stato emarginato non ti puoi permettere uno scivolone del genere”. Barbara d’Urso? “Ha fatto bene ha lanciare un messaggio chiaro. Doveva essere punito… Proprio per lui che doveva rappresentare una minoranza, chi rappresenta una minoranza deve stare dieci volte più attento. Io non perdono queste cose”.