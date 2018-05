GF 15, Floriana: “Avrei potuto compromettere il giudizio dei fan di Simone”

Grande Fratello 15, Floriana Secondi avrebbe potuto intralciare il percorso di Simone Coccia, ma ha preferito la calma

Floriana Secondi, dopo essere entrata in diretta nella Casa del Grande Fratello, torna a parlare di Simone Coccia a Mattino 5. L’ex vincitrice del noto reality rivela di aver scelto di non intralciare il giudizio del pubblico che segue il programma. Sappiamo bene che il compagno di Stefania Pezzopane è diventato il primo finalista di questa edizione. Per questo, pare proprio che i telespettatori siano contenti del percorso da lui portato avanti. Eppure gli ultimi suoi atteggiamenti non sono stati ben apprezzati dal pubblico. Floriana ammette che i telespettatori si sono infuriati con lei in quanto non è stata abbastanza dura con Coccia durante il loro incontro in diretta. La Secondi rivela di non aver voluto svelare altri loro dettagli, che avrebbero potuto rovinare il percorso del gieffino nella Casa. Secondo il pubblico Floriana sarebbe dovuta essere più cattiva. Ma l’ex gieffina ha scelto di non intralciare il giudizio dei telespettatori. Ma cosa avrebbe potuto ancora rivelare in diretta la Secondi? Quest’ultima confessa che vi sono dei segreti che avrebbe potuto rivelare, qualora Simone avesse negato le sue prime dichiarazioni.

Grande Fratello, Floriana Secondi e la frecciatina ad Angelo

Secondo Floriana, Coccia ha temuto che lei potesse svelare qualche dettaglio. In studio, a Mattino 5, gli ospiti vorrebbero sapere di cosa si tratta, ma Federica Panicucci ha deciso di non chiedere all’ex gieffina di lasciarsi andare con queste rivelazioni. Qualche opinionista afferma di aver notato il bene che, in realtà, Floriana nutre nei confronti di Simone. Infatti, sebbene sia entrata in Casa carica, la Secondi è stato molto calma. “Volevo dare un messaggio diverso da quello dato da Angelo”, rivela l’ex gieffina. Ricordiamo che nel corso della puntata, Angelo ha attaccato duramente Coccia, usando anche termini pesanti, tanto che Barbara D’Urso ha dovuto richiamarlo. Proprio per questo, Floriana ha preferito utilizzare un tono tranquillo.

Simone Coccia perde punti al Grande Fratello: “È stato sopravvalutato”

Intanto, in studio molti sono convinti che Simone sia stato sopravvalutato. In realtà, Coccia pare stia seguendo una strategia, che ora potrebbe non essere apprezzata dal pubblico. Sebbene il gieffino sia stato scelto come primo finalista, i telespettatori potrebbero scegliere di punirlo a causa degli ultimi suoi atteggiamenti.