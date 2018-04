GF 15, flirt tra Alberto e Aida? Ecco cosa è successo nella notte

Grande Fratello, Aida Nizar e Alberto molto vicini: una notte molto curiosa

Aida Nizar è stata presa di mira da tutti i concorrenti del Grande Fratello. Il pubblico sta addirittura chiedendo la squalifica per Baye Dame. Quest’ultimo ha infatti avuto un’accesa discussione con la spagnola. In ogni caso, Al momento, gli animi sembrano essersi placati. Se il gruppo continua a non interessarsi alla nuova arrivata, lo stesso non vale per Alberto. Il bel ‘Tarzan’ pare abbia un debole per la donna. Il giovane dai lunghi capelli biondi è l’unico che sta cercando di conoscerla e soprattutto capirla. Nella notte, i due si sono avvicinati molto, tanto da aver trascorso svariate ore insieme a confidarsi l’uno con l’altra. Il rapporto tra Aida e il ragazzo di Viterbo si è consolidato proprio in queste ultime ore.

Aida Nizar e Alberto, amicizia o amore al GF 15? Ultimissime novità dalla Casa

Aida continua a raccontarsi ad Alberto e lui pare sia felice di ascoltarla. Lo stesso ragazzo ha rivelato di essere rimasto molto colpito dai racconti della donna. A quanto pare, a differenza di tutti gli altri, il gieffino ha visto negli occhi della Nizar molta sincerità. L’amicizia con la spagnola lo ha però portato a distanziarsi da tutti gli altri. Gli inquilini della Casa più spiata d’Italia sembrano non voler avere niente a che fare con l’ultima arrivata. Senza dubbio, Lunedì ne vedremo delle belle e Barbara d’Urso non perderà certo occasione per puntualizzare il suo punto di vista su quanto è accaduto.

Alberto attratto da Aida Nizar? Amicizie speciali al Grande Fratello 2018

Alberto non sembra essere affatto interessato a ciò che gli altri dicono e pensano di lui e soprattutto di Aida. Il ragazzo è convinto che la donna vada capita e anche aiutata ad integrarsi con il resto degli inquilini del GF 15. Sin dal primo momento, Tarzan ha cercato di stare al fianco della Nizar, ma tutto ciò non è piaciuto agli altri. Ora è solo da capire se il ragazzo di Viterbo sia interessato alla spagnola per una semplice amicizia o qualcosa di più.