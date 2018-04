GF 15, Filippo sorprende Lucia e la bacia davanti a tutti: lei poi va in crisi

Grande Fratello 15, Filippo e Lucia sempre più vicini: i due concorrenti sempre più coinvolti si baciano davanti a tutti

Al Grande Fratello è orma sbocciato l’amore tra Filippo e Lucia e quello che è successo pochi minuti fa, di fatto, non fa altro che confermarlo. Filippo, nello specifico, ha sorpreso Lucia con un gesto che ha spiazzato tutti i concorrenti della Casa. Mentre quest’ultima era intenta a sparecchiare, infatti, lui l’ha tirata in disparte e, incurante dei presenti rimasti in soggiorno, l’ha baciata con trasporto davanti a tutti. Un altro bacio passionale Lucia e Filippo se lo sono dati poi anche in camera da letto, e tutto questo ha così tanto sconvolto la ragazza da mandarla in crisi un attimo dopo.

Filippo e Lucia al Grande Fratello: dubbi e crisi dopo il bacio

Filippo e Lucia, che dopo il primo avvicinamento durante la notte di ieri sembravano aver preso le distanze, stasera si sono lasciati trasportare dalla passione. Lo slancio d’affetto di Filippo, però, ha completamente disorientato Lucia. In giardino, infatti, l’ha ragazza si è isolata dal gruppo e, tirando dei respiri lunghi e profondi, ha cercato in tutti i modi di trattenere le lacrime. A lei, allora, si sono avvicinati Veronica e Danilo. Entrambi avevano assistito alle scena in soggiorno e, vedendo Lucia molto agitata, hanno cercato di calmarla.

Lucia dopo il bacio con Filippo: “Mi viene da piangere…”

A far sentire in ansia Lucia non sarebbe stato il bacio di Filippo. Pochi giorni di conoscenza, i genitori che la guardano a casa e una passione troppo forte in così poco tempo sono i principali motivi che la preoccupano. “Mi viene da piangere” ha infatti confidato lei a Veronica e Danilo “Ma non perché sono triste”. Riferendosi a Filippo, poi, ha aggiunto: “Sono abituata a fare l’uomo, a fare sempre il primo passo… Mi ha spiazzato”.