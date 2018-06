GF 15, Filippo Contri conferma: il tatuaggio sul piede è per Lucia Orlando

Grande Fratello finale: torna Filippo Contri e mostra il tatuaggio sul piede a Lucia Orlando

Filippo Contri è tornato al Grande Fratello per riabbracciare Lucia Orlando. In vista della finale il romano ha fatto una romantica sorpresa alla sua fidanzata. E mostrato il nuovo tatuaggio sul piede, realizzato subito dopo l’uscita dal reality show avvenuta nel corso della semifinale della quindicesima edizione. Lucia ha subito chiesto a Filippo se quel tatuaggio sia in onore della madre (anche lei si chiama Lucia) ma il ragazzo ha negato. “No, non è per mia madre”, ha assicurato Filippo. Lucia, completamente stupita, ha ringraziato Filippo. Tra baci e abbracci, Filippo e Lucia si sono poi dati appuntamento fuori, dove la loro storia d’amore continuerà. “L’esperienza più bella della mia vita l’ho fatta accanto a lei”, ha poi spiegato Filippo a Barbara d’Urso, per niente pentito del grande gesto d’amore compiuto.