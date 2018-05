GF 15, Elena Morali attacca i concorrenti: l’ex naufraga fa il tifo per Aida

Grande Fratello, Elena Morali critica i concorrenti: sui social è polemica

Una recente storia pubblicata da Elena Morali su Instagram avrebbe fatto molto discutere nelle ultime ore i fan del GF. L’ex naufraga, nello specifico, avrebbe criticato ieri pomeriggio alcuni atteggiamenti dei concorrenti, attirando in questo modo le critiche dei telespettatori affezionati alla coppia Matteo Gentili – Alessia Prete. Secondo questi infatti la Morali, parlando male delle coppie formatesi nella Casa, avrebbe in questo modo voluto solo colpire l’ex della sua amica Paola. Per chiarire alcune cose e placare gli animi, allora, Elena Morali pochi minuti fa ha cercato di spiare a tutti la sua posizione.

Elena Morali contro i concorrenti del GF: le critiche alle coppie della Casa

“In questo GF l’unica cosa che sanno fare è limonarsi” ha scritto ieri in una stories Elena Morali, concludendo poi la frase con l’hashtag “#poraccitudinehasnolimits”. Gli utenti, allora, non hanno potuto fare a meno di chiedersi: ma è Matteo Gentili, ex di Paola Di Benedetto, che la Morali ha voluto attaccare con quella frase? A rispondere a questa domanda, come già anticipato, c’ha pensato proprio oggi la diretta interessata. Nessun riferimento diretto al bacio tra Matteo Gentili e Alessia Prete ha spiegato Elena, la sua era solo una critica generale a tutti i concorrenti della Casa che, secondo lei, sarebbero più concentrati ad accoppiarsi che a mostrarsi per come sono.

Grande Fratello, Elena Morali tifa Aida Nizar e afferma: “Aida for President!”

Dopo aver parlato delle coppie nate al Grande Fratello Elena Morali ha anche parlato di Aida Nizar. Prima di salutare i suoi followers, infatti, la Morali ha voluto concludere le stories pubblicate su Instagram affermando: “Comunque Aida for President!”. L’ex pupa starebbe quindi attualmente facendo il tifo per la concorrente spagnola, tanto critica dai ragazzi e le ragazze della Casa ma tanto amata invece fuori dal pubblico e i fan della trasmissione.