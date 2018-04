GF 15, Danilo e Mariana: flirt in corso? Aquino si dichiara

Grande Fratello, Danilo Aquino si dichiara a Mariana Falace: flirt in corso nella Casa

I concorrenti del Grande Fratello hanno iniziato a conoscersi. Sia le donne che gli uomini hanno cominciato ad osservare i loro coinquilini. Ogni sera, le ragazze si riuniscono per il ‘toto coppie’ del GF 15. A quanto pare, quest’anno il cast sembra promettere molto bene. Gli inquilini della Casa più spiata d’Italia sono quasi tutti single e proprio per questo l’amore potrebbe essere già dietro l’angolo. Durante la prima diretta condotta da Barbara d’Urso, Danilo Aquino si è visto costretto a far fuori una delle donne. A causa del giovane romano, la bella Mariana Falace se l’è vista brutta e ha rischiato di dover abbandonare il gioco prima del previsto. In ogni caso, la modella è stata salvata da Simone Coccia e così, anche lei è riuscita ad entrare in gioco a tutti gli effetti.

Danilo Aquino ci prova con Mariana Falace? Vicinanze sospette al Grande Fratello

Danilo e Mariana sembrano essersi avvicinati davvero molto. I due sono entrati in sintonia e nel corso di questi giorni hanno provato a conoscersi. La stessa Falace ha dichiarato di essere rimasta piacevolmente sorpresa dal romano. Confrontandosi e raccontandosi, Aquino e la dolce bionda si sono avvicinati davvero molto. Nelle ultime ore, il ragazzo si è anche lasciato andare ad una curiosissima dichiarazione. Senza troppi giri di parole, il giovane ha rivelato che non avrebbe alcun tipo di problema a baciare la giovane donna. In ogni caso, non lo ha fatto e crede che continuerà a non farlo per un solo e precisissimo motivo.

GF 15, Danilo e Mariana si piacciono? Strani movimenti e dichiarazioni

Danilo ha rivelato a Mariana di trovarla molto bella, ma non ha intenzione di baciarla per quieto vivere. Il romano crede che un bacio potrebbe rovinare la convinvenza nel caso in cui le cose tra loro non andrebbero bene. Dalla reazione della Falace, sembrerebbe che anche lei la pensi proprio come Aquino. Intanto, su quest’ultimo si è alzato un grande polverone a causa delle rivelazioni fatte da Malgioglio.