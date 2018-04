GF 15, la D’Urso chiude tardi la prima puntata: le scuse a Pomeriggio5

Pomeriggio5: Barbara D’Urso si scusa per aver chiuso tardi la prima puntata di GF 15

A Pomeriggio5 Barbara D’Urso si scusa con i telespettatori per aver chiuso la prima puntata di Grande Fratello 15 davvero molto tardi. A chi ieri sera su Canale5 ha seguito il debutto della nuova edizione del reality – da lei presentata a distanza di sette anni dal suo ultimo programma in prima serata – oggi in TV la D’Urso si è così rivolta: “Non so se avete resistito fino all’una e mezza della notte. Vi chiedo scusa, non capiterà più. Cercheremo di finire prima“. Questo ciò che ha detto nella sua trasmissione la D’Urso all’indomani del primo appuntamento serale con GF 15, per cui già ieri sera la presentatrice aveva chiesto venia al pubblico con queste parole: “Perdonatemi il ritardo. La prima puntata è andata così“.

Grande Fratello 15, Barbara D’Urso ringrazia col cuore chi ha visto la prima puntata: “Ascolti pazzeschi”

Per i telespettatori, l’orario di chiusura della prima puntata di Grande Fratello 15 è potuto sembrare un po’ monstre. Per gli ascolti, invece, sembra sia stato utile. Partita intorno al 18%, la share media registrata è stata superiore al 20%, anche se è in seconda serata che il reality ha spiccato il volo con oltre il 30%. Motivo per cui, oggi a Pomeriggio5, Barbara D’Urso ha ringraziato così il pubblico-zoccolo duro che ormai da anni la segue e con cieca fedeltà: “Ho chiesto il vostro aiuto in questi giorni. Ieri sera mi avete regalato degli ascolti pazzeschi: il 22% di share in tutta la prima parte, poi andando avanti siamo arrivati al 32%. Vi ringrazio col mio cuore. La mia voce scende, perché ovviamente vai avanti indietro, lo stress…ma il mio amore sale“.

Barbara D’Urso è la “Sacerdotessa” del Grande Fratello

Insomma, Barbara D’Urso ringrazia proprio tutti, anche i siti e i quotidiani che hanno parlato del ritorno del Grande Fratello da lei condotto. “Aiuto, che responsabilità!” è stata, invece, la frase che oggi a Pomeriggio5 la conduttrice ha riservato al Corriere della Sera che in prima pagina l’ha definita la “Sacerdotessa” del reality Mediaset. Termine, la parola sacerdotessa, che solitamente, almeno secondo Treccani, si usa per indicare una “donna addetta e consacrata a riti e culti pagani“.