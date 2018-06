GF 15, i concorrenti contro Simone Coccia prima: “sleale, stratega”

Grande Fratello 15, tutti i concorrenti contro Simone Coccia prima della finale: le pesanti accuse mosse al fidanzato della Pezzopane

Simone Coccia al centro delle polemiche al Grande Fratello. Il fidanzato della Pezzopane, infatti, ultimamente non sembra godere di una grossa stima tra i ragazzi e le ragazze rimaste in Casa. Tutti, nello specifico, sembrerebbero essere convinti nella mala fede di Coccia. Le ultime mosse ed esternazioni del primo finalista del Grande Fratello 15 non sono piaciute agli inquilini della Casa più spiata d’Italia. Tutti, di fatto, oggi sono contenti di essere arrivati fino alla fine del reality ma l’idea di dover condividere l’ultima settimana con Coccia pare non entusiasmarli troppo. Il primo ad esprimere un parere negativo contro Simone Coccia è stato proprio Alberto Mezzetti, fino a qualche tempo fa molto amico del fidanzato della senatrice.

Grande Fratello, Simone Coccia fortemente criticato dagli altri concorrenti: “Una persona cattiva… sleale”

“Lui vive per essere visto” ha confidato Tarzan a Lucia riferendosi a Simone Coccia “C’ha un cuore legato agli interessi”. Parere su cui Lucia è sembrata essere d’accordo, tant’è che in confessionale la gieffina ha dichiarato: “Ha fatto due tre mosse da persona cattiva”. E Alessia e Matteo cosa pensano di Simone Coccia? Ebbene anche la coppia rimasta in Casa non sembra avere una buona opinione del concorrente. Secondo Alessia Prete, infatti, Coccia “È molto convinto di sé, quindi è una persona montata” e per questo lo reputa “Una persona sleale”. Dello stesso parere anche Matteo Gentili. L’ex di Paola Di Benedetto, infatti, ha definito Simone “Un po’ troppo stratega”.

Simone Coccia in finale: i concorrenti del Grande Fratello delusi

Dopo le bugie dette (e costate ai ragazzi e alle ragazze della Casa la perdita della prova ricompensa) che Simone Coccia non sia più gradito dagli altri concorrenti del GF è una cosa risaputa. Il pubblico, però, sembrerebbe apprezzarlo. Il fidanzato della Pezzopane, infatti, è stato il primo finalista scelto dai telespettatori. Quelli che lo hanno votato continuano a fare il tifo per Coccia oppure, visti gli ultimi sviluppi, hanno cambiato idea? Ovviamente, per scoprirlo, non ci resta che aspettare gli esiti della puntata finale.