GF 15, Barbara d’Urso copia Ilary Blasi: il gesto che spiazza i fan

Barbara d’Urso come Ilary Blasi al Grande Fratello: il gesto che non passa inosservato

Una puntata ricca di colpi di scena. Questo Grande Fratello 2018 sta regalando davvero moltissime emozioni. Il cast di Barbara d’Urso sembra saperne una più del diavolo. Tra liti, attrazioni, amori e rotture non ci si fa mancare proprio nulla. Diretta molto particolare e senza dubbio anche tanto faticosa. La conduttrice si è data da fare e porta a casa non poche soddisfazioni. Sui social non si è fatto altro che parlare di lei e del suo reality-show. Inutile dire che l’hashtag di tendenza in Italia è stato appunto #GF15. L’ultima grande chicca ci è stata donata nel momento dell’inizio delle nomination. Come era d’abitudine nel corso del Grande Fratello Vip, anche qui è stato fatto innalzare un tavolo al centro dello studio.

Grande Fratello 2018: Barbara d’Urso e Ilary Blasi a confronto

Solitamente, al GF Vip Ilary Blasi utilizzava il tavolo dello studio per sedersi e riposarsi un po’ i piedi. D’altronde, ogni donna sa bene che portare i tacchi per una serata intera è abbastanza faticoso. E se Ilary ci aveva abituati così, a quanto pare anche Barbara d’Urso sembra abbia deciso di seguirla. La conduttrice non è riuscita a restare in piedi e così si è seduta anche lei. Ovviamente la reazione del pubblico non si è fatta attendere. Su Twitter sono infatti state pubblicati alcuni collage per mettere a confronti la Blasi con la d’Urso. C’è chi preferisce la prima e chi la seconda, ma entrambe hanno il loro perché. Una ha appena compiuto 37 anni, l’altra ne ha 60. Sono due bellezze completamente diverse e entrambe sono amatissime dal pubblico italiano.

GF 15, Barbara d’Urso: sui social parte il confronto con Ilary Blasi

Questa sera, l’outfit di Barbara ha lasciato tutti senza fiato. La conduttrice ha scelto un abito rosso fuoco di pizzo, con un vedo e non vedo molto sensuale. Non appena si è seduta sul tavolo, le telecamere del Grande Fratello l’hanno ripresa ed è stato inevitabile non guardare le sue gambe mozzafiato. A nostra dire, nessuna delle due a nulla da invidiare all’altra. Sul web sono però iniziati i sondaggi e siamo molto curiosi di capire chi la spunterà.