Grande Fratello 15, parla Angelo Sanzio: Il bacio tra Filippo Contri e Patrizia Bonetti? Fatto apposta per far parlare di loro

Ospite oggi a Non succederà più, programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli in onda su Radio Radio, Angelo Sanzio si è lasciato scappare uno scoop non indifferente. Commentando infatti le coppie formatesi nella Casa del GF, l’ex concorrente ha detto la sua anche su Lucia Orlando e Filippo Contri. Quest’ultimo, in particolare, è rimasto molto amico di Sanzio anche dopo il Grande Fratello. Angelo, infatti, la sera del presunto bacio tra Filippo e Patrizia Bonetti immortalato dai paparazzi c’era. È stato davvero un tradimento? Nonostante i diretti interessati abbiano più volte smentito la faccenda oggi anche il Ken Umano Italiano ha dato la sua versione dei fatti, facendo emergere un’interessante verità.

Angelo Sanzio, il bacio tra Filippo Contri e Patrizia Bonetti dopo il Grande Fratello? “Abbiamo preso in giro il paparazzo”

Stando a quanto dichiarato oggi da Angelo Sanzio in radio, Filippo Contri e Patrizia Bonetti quel bacio, quella sera, se lo sarebbero scambiati apposta. Il motivo? “La Patti ma credo anche Filippo se la sono giocata” ha raccontato Angelo Sanzio. Perchè? I due, secondo il gieffino, avranno pensato: “Bene o male purché se ne parli”. Nessun tradimento quindi, proprio come i coinvolti in questa storia hanno più volte affermato. Scherzando, infatti, il Sanzio ha anche detto: “Abbiamo preso in giro il paparazzo”.

Angelo Sanzio al Grande Fratello? Le critiche di Lidia Vella: “Solo un moralista”

Nonostante la popolarità raggiunta grazie al Grande Fratello, Angelo Sanzio non sembrerebbe piacere proprio a tutti adesso che è uscito dalla Casa. Contro l’ex gieffino, nello specifico, si è espresso oggi un altro volto noto del GF. Lidia Vella, infatti, a tal proposito ai microfoni di Radio Radio ha detto: “Durante la settimana si esponeva poco e poi in puntata parlava ma solo per fare il moralista”.