Alberto e Veronica si baciano al Grande Fratello: scoppia la passione tra i due concorrenti durate la notte

Una cosa decisamente inaspettata è successa poche ore prima della finale del Grande Fratello: Alberto e Veronica si sono baciati durante la notte. I due concorrenti, infatti, molto si erano avvicinati in questi giorni ma nulla faceva pensare che tra di loro potesse scoppiare all’improvviso questa passione. Come mostrato oggi durante il day time, però, sia Alberto che Veronica sono diventati sempre più intimi nell’ultimo periodo, fino a lasciarsi andare in un momento molto durante la notte. Coccole, carezze e un bacio lungo e appassionato, questo è successo proprio poche ore prima dell’ultima puntata finale.

Grande Fratello 15, Veronica e Alberto si sono baciati: la reazione dei due concorrenti dopo la notte di passione

Veronica Satti e Alberto Mezzetti stanno insieme? Dopo quello che è successo durante la notte verrebbe da rispondere affermativamente a questa domanda. I due concorrenti del GF 15 però, interpellati dalla voce del Grande Fratello, in confessionale hanno preferito sviare il discorso. Entrambi poi hanno ribadito che continuano a considerarsi amici, anche se l’imbarazzo con cui hanno parlato della cosa ha fatto in realtà pensare ad altro. Ma adesso, fuori dalla Casa, come la prenderà la fidanzata di Veronica? In fondo l’ultima volta che l’abbiamo vista con la Satti sembravano essersi giurate amore eterno.

Grande Fratello: l’incontro di Veronica con la fidanzata Valentina

Veronica Satti fino a due settimane fa si proclamava innamorata della fidanzata Valentina al Grande Fratello ma oggi, visti gli ultimi sviluppi, le cose potrebbero essere cambiate per entrambe. Il bacio con Alberto, infatti, è stato molto intimo e passionale. Il tempo passato con lui in camera da letto, ha spiegato Veronica, è stato per lei solo semplice affetto e niente di più. Sarà dello stesso parere Valentina? Crederà davvero che tra Veronica e Tarzan ci sia solo amicizia? Ai posteri l’ardua sentenza.