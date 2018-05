Grande Fratello 15, Alessia Prete fa un appello ai genitori: la concorrente preoccupata dopo il bacio a Matteo Gentili

Alessia Prete e Matteo Gentili con il loro bacio al Grande Fratello hanno fatto sognare milioni telespettatori da casa la scorsa settimana. Adesso, però, un pensiero sembrerebbe preoccupare molto la gieffina nella Casa. Alessia, in particolare, avrebbe molto pensato ai suoi genitori in questi giorni che, di vederla amoreggiare con Matteo sotto l’occhio vigile delle telecamere, potrebbero non essere tanto contenti. La ragazza allora, con la complicità del GF, a mamma e papà ha oggi lanciato un appello. L’obiettivo? Non farli preoccupare e rassicurarli su quello che al momento è il rapporto che la lega all’ex di Paola Di Benedetto.

GF 15, Alessia Prete ai genitori: “Non posso farci nulla… ci sto mettendo il cuore”

Come mostrato oggi durante il day time Alessia Prete, in confessionale, si è presa del tempo per mandare un breve messaggio ai propri genitori. “Vorrei solo che loro capissero che io ho veramente molto interesse per questa persona e che è un interesse che io non ho mai avuto fino ad ora per un’altra persona” ha detto Alessia “Quindi devono essere felici per me”. Rivolgendosi sempre alle telecamere, inoltre, la stessa ha aggiunto: “So che in qualche modo ho trasgredito qualche loro raccomandazione però non posso farci nulla. Tutto quello che faccio lo faccio con grandissimo rispetto… Ci sto mettendo il cuore”.

Alessia Prete e Matteo Gentili: la storia tra i due concorrenti del GF procede a gonfie vele

Tra Alessia Prete e Matteo Gentili le cose non potrebbero andare meglio al Grande Fratello in questo momento. Nemmeno la notizia data in diretta riguardante la fine della relazione tra la sua ex Paola Di Benedetto e Francesco Monte ha turbato Matteo martedì sera. Le attenzioni di lui, infatti, ormai sono tutte per Alessia. E la loro complicità non fa altro che dimostrarlo.