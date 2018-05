GF 15, Alberto Mezzetti volta le spalle a Simone Coccia: “È un arrivista”

Alberto Mezzetti si scaglia contro Simone Coccia al Grande Fratello: i due amici litigano prima della finale

L’amicizia tra Alberto Mezzetti e Simone Coccia sembra essere arrivata al capolinea al GF 15. A poche puntate dal gran finale, infatti, i due concorrenti hanno litigato nella Casa. Il motivo? Alberto pare non abbia gradito molto alcuni atteggiamenti di Simone Coccia. Quest’ultimo infatti, dopo essere stato criticato dal alcuni suoi compagni, adesso si è visto voltare le spalle anche da quello che considerava un suo amico nel reality. Il fidanzato della Pezzopane al moment, dunque, non gode di una buona fama al Grande Fratello. Le bugie dette negli ultimi giorni non sono andate giù ai ragazzi e le ragazze rimasti in gara al GF che, ad oggi, si sono tutti schierati contro di lui (compreso appunto l’amico Alberto).

Alberto Mezzetti accusa Simone Coccia al GF 15: “È un arrivista!”

A prendere la parola contro Simone Coccia, dopo Danilo, è stato proprio Alberto Mezzetti. Quest’ultimo, nello specifico, ha accusato il fidanzato della senatrice Stefania Pezzopane di essere stato falso nei confronti di tutti nella Casa, e quindi anche nei suoi confronti. “Ha confermato quello che pensato” ha poi ribadito Alberto in confessionale “È un arrivista… sta in finale e si sente superiore”. Coccia quindi avrebbe solo fatto finta di essere suo amico e gli atteggiamenti del concorrente in questi giorni, secondo Tarzan, non farebbero altro che confermare questa sua versione dei fatti.

Grande Fratello: la bugia di Simone Coccia che ha fatto arrabbiare i ragazzi della Casa

In questi giorni Simone Coccia al centro delle polemiche c’è finito a causa di una prova settimanale non superata. Ai concorrenti del GF, infatti, erano state affidati una tutta una serie di compiti da portare a termine negli scorsi giorni che, una volta conclusi, avrebbero garantito loro la possibilità di passare una serata speciale nella suite. Tutto questo, come molti sanno, non è accaduto proprio a causa di Simone Coccia che, rifiutandosi di eseguire un compito affidatogli, ha fatto perdere la prova ai ragazzi. La cosa ha fatto arrabbiare molto i coinquilini del GF, tant’è che oggi nessuno sembra essere più dalla parte di Coccia, nemmeno l’amico Alberto.