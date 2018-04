GF 15, Alberto contro tutti per Aida, poi litiga con Matteo: sfiorata la rissa 

GF 15, Alberto difende Aida Nizar dal gruppo: Matteo Gentili sbotta e lo aggredisce

La tensione è ormai alle stelle nella Casa del Grande Fratello. Questa volta, però, la protagonista della rissa quasi sfiorata al GF non è stata Aida Nizar. A perdere la pazienza è stato infatti Alberto che, dopo aver prese le difese di Aida, si è schierato contro tutti gli inquilini del reality. Al gieffino, nello specifico, non sarebbe piaciuto il modo in cui i ragazzi e le ragazze avrebbero fatto gruppo contro la Nizar. Un accanimento ingiustificato secondo lui che, di fatto, lo avrebbe spinto a prendere le difese della spagnola e che, poi, lo avrebbe portato a scontrarsi violentemente con Matteo Gentili.

Alberto contro tutti al GF per Aida: “Ho visto un branco contro una donna”

Al di la delle provocazioni di Aida nessuno, ha spiegato Alberto ai concorrenti della Casa, dovrebbe sentirsi autorizzato a trattare una donna nei modi in cui la Nizar sarebbe stata trattata in questi giorni. “Ho visto un branco contro una donna!” ha urlato il concorrente del GF agli altri ragazzi che, invece, hanno continuato a rimanere fermi nella propria posizione. Tra questi, nello specifico, Matteo Gentili è stato quello che più è andato in escandescenze. L’ex di Paola Di Benedetto, infatti, ha accusato Alberto di essere un ipocrita. Il motivo? Tarzan (che tanto ora si lamenta di loro) avrebbe avuto nei giorni scorsi un atteggiamento simile nei confronti di Veronica Satti, lanciando nei confronti di questa pensati accuse e calunnie.

Aida Nizar al GF 15: dopo la lite con Baye Dame tutti contro di lei

Sebbene il pubblico da casa sembrerebbe essersi schierato in questi giorni completamente a favore di Aida Nizar lo stesso, al momento, non si può dire dei concorrenti rimasti all’interno del reality. Quasi tutti, infatti, dopo la lite con Baye Dame ieri hanno espresso commenti negativi nei confronti della Nizar.