Grande Fratello, Alberto e Danilo di scontrano: la lite tra i due concorrenti

Tra Alberto Mezzetti e Danilo Aquino i rapporti si sono incrinati al GF. Come mostrato durante il day time, infatti, i due concorrenti hanno litigato in queste ore. A perdere la pazienza per primo è stato Alberto. Il motivo? Tarzan non avrebbe apprezzato alcuni modi di fare di Danilo il quale, prendendolo in giro, avrebbe portato avanti uno scherzo a lui non gradito. Il batti becco tra i due si è poi trasformato in una vera e propria lite, dove Alberto non ha riservato certo sconti al romano. Quest’ultimo, in particolare, è stato accusato di essere una persona immatura che crede di poter beffare le persone a suo piacimento.

Alberto Mezzetti contro Danilo Aquino al GF: “Sei il re delle ovvietà”

Dopo essersi lamentato in confessionale Alberto ha continuato a mostrarsi insofferente nei confronti di Danilo anche durante la cena. “Sei il re delle ovvietà” ha detto a tal proposito Tarzan al romano “Fai solo le cose che fanno gli infantili… alle elementari si faceva così”. Il modo in cui Aquino si è comportato con lui ha molto turbato Alberto, tant’è che lo stesso in maniera polemica in seguito ha ripetuto al Grande Fratello: “Non mi può prendere in giro solo per disturbare”. A pensarla come lui, inoltre, sarebbero anche altri concorrenti della Casa che, proprio ieri sera, contro Danilo hanno preso una chiara e netta posizione.

Danilo Aquino al centro delle polemiche al Grande Fratello: l’opinione dei ragazzi e della ragazze della Casa

Danilo Aquino al momento non sembra godere di grande stima all’interno della Casa del Grande Fratello. Il concorrente infatti, oltre che da Alberto, ieri sera è stato molto criticato anche da altri concorrenti del reality. Secondo Alessia, per esempio, il romano sarebbe troppo fissato dalle dinamiche del gioco (e quindi anche un po’ calcolatore), mentre per Veronica invece Danilo ha un atteggiamento troppo autoreferenziale e quindi per questo motivo poco convincente.