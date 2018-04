GF 15, Aida si è sentita male: concorrenti arrabbiati, Nizar confessa

Grande Fratello, Aida Nizar è stata male e ha sporcato il bagno: concorrenti su tutte le furie

La prima notte di Aida Nizar nella Casa del Grande Fratello non è stato affatto piacevole. L’esuberante spagnola si è sentita male, tanto da correre in bagno a rigurgitare. Forse per la fretta e per un po’ di disattenzione, la donna ha rimesso nel lavandino anziché nel water. A causa di questo piccolo errore, gli altri concorrenti si sono ritrovati davanti ad un bagno sporchissimo. Non appena Alessia e Patrizia si sono rese conto del ‘danno’ hanno chiesto spiegazioni alla diretta interessata. Entrambe le ragazze non hanno avuto alcun dubbio riguardo la responsabilità dell’ultima arrivata. In ogni caso, la Nizar ha dichiarato di non essere lei la colpevole.

Aida Nizar vomita al GF 15 e dice una bugia agli altri concorrenti: tutta la verità

In un primo momento, Aida ha nascosto la verità a tutti gli inquilini della Casa più spiata d’Italia. In ogni caso, l’argomento del bagno sporco ha tenuto banco per moltissime ore. Di fronte alla tensione di tutti, la Nizar ha trovato in Alberto un buon amico con cui confidarsi. Chiusi in magazzino, la spagnola ha svelato a Tarzan di essere stata proprio lei a rigurgitare nel lavandino. La donna si è sentita mortificata per ciò che ha fatto. A causa dell’improvviso malore non si è nemmeno resa conto di aver lasciato tutto sporco. Il romano l’ha invitata a raccontare anche agli altri concorrenti la verità, senza avere alcuna paura.

GF 15: Aida Nizar confessa la verità sul bagno sporco

Aida Nizar alla fine si è presa le sue responsabilità ed ha deciso di rivelare ciò che è accaduto in bagno. La spagnola ha mostrato di essere molto dispiaciuta per ciò che ha fatto e per non aver rivelato immediatamente la verità. La Nizar sta solo aspettando il momento giusto per riunire tutti e raccontare la sua versione dei fatti, sperando solo che venga capita e perdonata.