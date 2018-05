GF 15, Aida Nizar: la scommessa su Luigi Favoloso e Nina Moric

Grande Fratello 2018: Aida Nizar scommette su Luigi Favoloso e Nina Moric

In attesa della nuova puntata condotta da Barbara d’Urso, il Grande Fratello ha chiuso i concorrenti nella camera da letto. Riuniti tutti nella stessa stanza, Aida e Luigi si sono ritrovati a parlare pacificamente dopo tutte le burrascose liti di questi ultimi giorni. La spagnola e l’ex fidanzato di Nina Moric si sono raccontati, rivelando qual è la cosa a cui hanno sempre dato più importanza nella loro vita. L’ultima arrivata della Casa più spiata d’Italia ha svelato di non aver mai trovato l’amore vero proprio perché ha sempre messo al primo posto il lavoro. Favoloso ha invece dichiarato di mettere sempre in prima linea l’amore, cosa che continua a fare spontaneamente anche oggi. Di fronte alle parole del giovane, la Nizar non è riuscita a fare a meno di nominare la bellissima croata.

Luigi Favoloso e Nina Moric torneranno insieme dopo il GF 15? Parla Aida Nizar

Aida Nizar ha rivelato a Luigi di essere convinta che una volta uscito dal GF 15 tornerà insieme a Nina. Il ragazzo non sembra aver dato corda alla donna, restando in un inaspettato silenzio. La spagnola ha poi invitato il suo compagno di avventura a scommettere. La donna ha infatti invitato l’uomo ha pagarle una cena ad Ibiza nel caso in cui farà pace con la Moric. Lui ha detto di no con la testa, ma lei non ha cambiato opinione perché convintissima che tra i due ci sia ancora moltissimo amore. Inoltre, Aida crede che ciò che ha scritto sui social Nina sia stato dettato solo dai tanti e forti sentimenti che prova per il gieffino.

Grande Fratello: Aida Nizar, la scommessa su Luigi Favoloso e la sua ex Nina

Staremo a vedere se andrà a finire. In questi giorni, anche la sorella di Luigi ha svelato che suo fratello e la Moric potrebbero riuscire a fare pace e a tornare insieme quando si rincontreranno dopo il Grande Fratello 2018.