Gerry Scotti: “Ho avuto dei problemi… ecco perché ho perso 10 chili”

Gerry Scotti si racconta: “Ho avuto dei problemi ed ho perso dieci chili”

Gerry Scotti è uno dei conduttori più amati dal pubblico di Mediaset. I suoi programmi, a qualsiasi ora vengano trasmessi, riescono infatti a riscuotere sempre tantissimo successo. Intervistato da Chi, il settimanale di Alfonso Signorini, Gerry Scotti si racconta e, nel farlo, rivela i veri motivi che, oggi, lo hanno portato a perdere peso. Niente di grave, sia chiaro, ma a quanto pare il suo peso era diventato un problema per le articolazioni. Proprio per questo motivo Gerry si è messo a dieta e, grazie ad un’alimentazione sana ed equilibrata, il conduttore oggi ha perso ben dieci chili.

Gerry Scotti: “Ecco perché ho perso dieci chili”

Quando a Gerry Scotti, durante gli intervista, gli viene fatto notare di essere dimagrito lui risponde: “Ho avuto problemi con le articolazione per la mia passione per lo sport e sono stato più attento all’alimentazione”. Lo stesso, poi, aggiunge anche: “Ho perso dieci chili e posso dire che l’unico modo per dimagrire è mangiare meno e meglio”. Adesso Gerry Scotti è pronto a mettersi gioco in tv con tanti nuovi progetti e, a tal proposito, smentisce categoricamente le voci sul suo presunto ritiro dalle scene televisive.

Gerry Scotti lascia Mediaset? La verità svelata dal conduttore

A giugno, stando a quanto riportato dal settimanale, dovrebbe scadere il contratto che Gerry Scotti ha firmato con Mediaset. A tal proposito, però, il conduttore spiega: “Mi permetto di correggerla. In realtà scade nel 2019 ma, con tutte le puntate che ho fatto, ho già completato l’impegno previsto dal contratto e potrei stare a casa fino alla scadenza. Ma dato che non sarebbe da me mi sa che verso giugno potremmo stappare un’altra bottiglia”. Gerry Scotti, quindi, resta a Mediaset pronto, come da lui svelato in questa intervista, ad abbracciare nuovi progetti e lavori.